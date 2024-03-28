Мэр Парижа Анн Ильдаго приехала с очередным визитом в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Парижа Анн Идальго. Фото: Facebook-страница Виталия Кличко

Мэр Парижа Анн Идальго вместе с членами делегации столицы Франции посетила Киев уже в четвертый раз. В ходе визита состоялась встреча с мэром Киева.

Подробности встречи рассказал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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В своем сообщении мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что целью визита Анн Идальго было приглашение главы столицы на саммит мэров европейских городов, который состоится в Париже в мае.

Виталий Кличко вспомнил хронологию важных событий в сотрудничестве с госпожой Идальго: знаковое событие в марте 2022 года, когда городской совет Парижа проголосовал за предоставление Киеву статуса почетного гражданства; первый визит главы французской столицы в апреле 2022 года, когда Киев и Париж подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве; прошлогоднее открытие Киевского сквера в Париже в День Независимости Украины.

Анн Идальго во время визита в Киев. Фото: Facebook-страница Виталия Кличко

Также он добавил, что Киев стремится развивать экономические отношения, реализовывать общие взаимовыгодные проекты в разных сферах с Парижем и другими европейскими городами и поблагодарил за непоколебимую позицию мэра Парижа относительно недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх, которые состоятся в этом году в столице. Франции и готовности Парижа помогать украинцам в послевоенном восстановлении страны.

"Вручил Анн Идальго отличие Киевского городского головы — нагрудный знак "При содействии обороне Киева". Ведь с первых дней полномасштабной войны мэрия Парижа присылала гуманитарную помощь, а также генераторы, другое оборудование, которое было крайне необходимо", — написал на своей странице Виталий Кличко.

Недавно Анн Идальго выступила против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх во Франции.

Также на днях, во вторник 26 марта, в Киев приехал глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провели встречу с делегацией Европейского парламента и обсудили поддержку Украины в войне.