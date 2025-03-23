Атака на Київ 23 березня — очевидець розповів подробиці

Будинок, пошкоджений через обстріл Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Загибла в Дніпровському районі Києва внаслідок російської атаки — бабуся. Жінка жила на останньому поверсі пошкодженої багатоповерхівки.

Про це Новини.LIVE розповів мешканець будинку, на який впали уламки ворожих дронів в неділю, 23 березня.

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Як розповів чоловік, через атаку росіян загинула літня жінка, що проживала в його ж будинку на шостому поверсі. Бабусю не встигли врятувати. Сам киянин на момент падіння уламків був у душі.

"Я вийшов з душу — "прильот". Плитка полетіла, я прикрився. Запереживав за жінкою", — розповідає чоловік.

Мешканець пошкодженого будинку каже, що поблизу місця атаки був припаркований його автомобіль. Машина зазнала пошкоджень.

"В плачевному стані (Автомобіль. — Ред.). Вікон немає, решітки, все повибивало", — зазначає чоловік.

Нагадаємо, Новини.LIVE показували, який вигляд має квартира в Києві, яка вщент вигоріла через атаку росіян. У житлі не вціліло нічого.

Також ми писали про те, що росіяни випустили дрони по Києву в ніч проти 23 березня. Внаслідок масованого обстрілу загинули троє людей.