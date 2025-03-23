Обстріл Києва 23 березня — фото та відео наслідків атаки

У Києві через атаку БпЛА вщент згоріла квартира — фото та відео
Через масовану атаку дронами у Києві згоріла одна з квартир в багатоповерхівці. Наразі там залишились тільки руїни.
Про це повідомляють Новини.LIVE у неділю, 23 березня.
Які наслідки обстрілу Києва 23 березня
Росіяни атакували Київ ударними БпЛА. Через обстріл згоріла квартира в багатоповерхівці у Дніпровському районі столиці.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули троє людей. Серед них — п'ятирічна дитина. Також відомо про десятьох постраждалих.
Вибухи росіяни атакували столицю України в ніч проти 23 березня. Влада повідомила про падіння уламків ворожих дронів в кількох районах міста.
Читайте Новини.LIVE!