Обстріл Києва 23 березня — фото та відео наслідків атаки

Квартира, яка згоріла через обстріл Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через масовану атаку дронами у Києві згоріла одна з квартир в багатоповерхівці. Наразі там залишились тільки руїни.

Про це повідомляють Новини.LIVE у неділю, 23 березня.

Читайте також:

Які наслідки обстрілу Києва 23 березня

Росіяни атакували Київ ударними БпЛА. Через обстріл згоріла квартира в багатоповерхівці у Дніпровському районі столиці.

Квартира, яка згоріла через атаку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Квартира у Києві, яка згоріла через обстріл. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Знищені речі у квартирі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Квартира у Києві, де сталася пожежа внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Знищене через обстріл житло. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ванна у квартирі, де сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вирва на даху. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вирва від обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули троє людей. Серед них — п'ятирічна дитина. Також відомо про десятьох постраждалих.

Вибухи росіяни атакували столицю України в ніч проти 23 березня. Влада повідомила про падіння уламків ворожих дронів в кількох районах міста.