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У Києві через атаку БпЛА вщент згоріла квартира — фото та відео

23 березня 2025 08:14
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Києва 23 березня — фото та відео наслідків атаки
Квартира, яка згоріла через обстріл Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ольга Антоновська - редактор

Через масовану атаку дронами у Києві згоріла одна з квартир в багатоповерхівці. Наразі там залишились тільки руїни.

Про це повідомляють Новини.LIVE у неділю, 23 березня.

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Які наслідки обстрілу Києва 23 березня

Росіяни атакували Київ ударними БпЛА. Через обстріл згоріла квартира в багатоповерхівці у Дніпровському районі столиці.

Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Квартира, яка згоріла через атаку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Квартира у Києві, яка згоріла через обстріл. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Знищені речі у квартирі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Квартира у Києві, де сталася пожежа внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Знищене через обстріл житло. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Ванна у квартирі, де сталася пожежа. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

 

Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Вирва на даху. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки обстрілу Києва 23 березня
Вирва від обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули троє людей. Серед них — п'ятирічна дитина. Також відомо про десятьох постраждалих.

Вибухи росіяни атакували столицю України в ніч проти 23 березня. Влада повідомила про падіння уламків ворожих дронів в кількох районах міста.

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