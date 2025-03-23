Атака на Киев 23 марта — очевидец рассказал подробности

Дом, поврежденный из-за обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погибшая в Днепровском районе Киева в результате российской атаки — бабушка. Женщина жила на последнем этаже поврежденной многоэтажки.

Об этом Новини.LIVE рассказал житель дома, на который упали обломки вражеских дронов в воскресенье, 23 марта.

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Как рассказал мужчина, из-за атаки россиян погибла пожилая женщина, проживавшая в его же доме на шестом этаже. Бабушку не успели спасти. Сам киевлянин на момент падения обломков был в душе.

"Я вышел из душа — "прилет". Плитка полетела, я прикрылся. Переживал за жену", — рассказывает мужчина.

Житель поврежденного дома говорит, что вблизи места атаки был припаркован его автомобиль. Машина получила повреждения.

"В плачевном состоянии (Автомобиль. — Ред.). Окон нет, решетки, все повыбивало", — отмечает мужчина.

Напомним, Новини.LIVE показывали, как выглядит квартира в Киеве, которая полностью выгорела из-за атаки россиян. В жилье не уцелело ничего.

Также мы писали о том, что россияне выпустили дроны по Киеву в ночь на 23 марта. В результате массированного обстрела погибли три человека.