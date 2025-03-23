Атака на Киев 23 марта — очевидец рассказал подробности

Житель Киева рассказал о пережитой атаке беспилотниками
Погибшая в Днепровском районе Киева в результате российской атаки — бабушка. Женщина жила на последнем этаже поврежденной многоэтажки.
Об этом Новини.LIVE рассказал житель дома, на который упали обломки вражеских дронов в воскресенье, 23 марта.
Житель столицы рассказал о массированной атаке
Как рассказал мужчина, из-за атаки россиян погибла пожилая женщина, проживавшая в его же доме на шестом этаже. Бабушку не успели спасти. Сам киевлянин на момент падения обломков был в душе.
"Я вышел из душа — "прилет". Плитка полетела, я прикрылся. Переживал за жену", — рассказывает мужчина.
Житель поврежденного дома говорит, что вблизи места атаки был припаркован его автомобиль. Машина получила повреждения.
"В плачевном состоянии (Автомобиль. — Ред.). Окон нет, решетки, все повыбивало", — отмечает мужчина.
Напомним, Новини.LIVE показывали, как выглядит квартира в Киеве, которая полностью выгорела из-за атаки россиян. В жилье не уцелело ничего.
Также мы писали о том, что россияне выпустили дроны по Киеву в ночь на 23 марта. В результате массированного обстрела погибли три человека.
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