Мешканка Києва залишилася без житла після обстрілу - подробиці атаки

Мешканка будинку Надія. Фото: Новини.LVE

Російські війська в ніч проти четверга, 24 квітня, здійснили масовану атаку на Київ. Мешканка постраждалого будинку у Святошинському районі Надія розповіла, що залишилася без житла.

Про це вона розповіла у коментарі Новини.LIVE.

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"Я думала, що в нас обвалилось все, моя дитина була біля дверей. Далі ми змогли знайти одяг, стіни у мене винесло, я їх просто порозсувала, аби знайти одяг. З собакою і дитиною, взяла всі документи. Дитину відвела в укриття та повернулася у квартиру за котом, який залишився", — сказала жінка.

Вона зазначила, що на другому поверсі будинку був заблокований чоловік, йому допомогли вийти. Потім мешканка дісталася своєї квартири, звідки забрала деякі речі. Також постраждав її автомобіль.

"Вибух був балістичний, не "шахед" точно. Квартира на дві сторони, під час вибуху все винесло всередину. Перший та другий вибух були далі, третій поруч. Після того таких сильних не було. Було дуже страшно, ми втекли в укриття", — додала Надія.

Вона уточнила, що їй одразу запропонували допомогу з прихистком. Водночас жінка поділилася, що після вчорашніх новин про переговори мала якесь погане передчуття.

Нагадаємо, станом на ранок відомо про дев'ятьох загиблих у Києві внаслідок російської атаки.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що рятувальники шукають під завалами будинку двох дітей.