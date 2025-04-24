Жительница Киева осталась без жилья после обстрела - подробности атаки

Жительница дома Надежда. Фото: Новини.LVE

Российские войска в ночь на четверг, 24 апреля, совершили массированную атаку на Киев. Жительница пострадавшего дома в Святошинском районе Надежда рассказала, что осталась без жилья.

Об этом она рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев 24 апреля

"Я думала, что у нас обвалилось все, мой ребенок был у дверей. Далее мы смогли найти одежду, стены у меня вынесло, я их просто раздвинула, чтобы найти одежду. С собакой и ребенком, взяла все документы. Ребенка отвела в укрытие и вернулась в квартиру за котом, который остался", — сказала женщина.

Она отметила, что на втором этаже дома был заблокирован мужчина, ему помогли выйти. Затем жительница добралась до своей квартиры, откуда забрала некоторые вещи. Также пострадал ее автомобиль.

"Взрыв был баллистический, не "шахед" точно. Квартира на две стороны, при взрыве все вынесло внутрь. Первый и второй взрыв были дальше, третий рядом. После того таких сильных не было. Было очень страшно, мы убежали в укрытие", — добавила Надежда.

Она уточнила, что ей сразу предложили помощь с жильем. В то же время женщина поделилась, что после вчерашних новостей о переговорах имела какое-то плохое предчувствие.

Напомним, по состоянию на утро известно о девяти погибших в Киеве в результате российской атаки.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что спасатели ищут под завалами дома двух детей.