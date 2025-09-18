Метро на Троєщину — в КМДА пояснили що роблять для будівництва

Метрополітен Києва. Фото: Новини.LIVE

Будівництво метро на Троєщину залишається одним із найважливіших викликів для столиці, і його реалізацію не можна зупиняти чи використовувати як політичний інструмент під час виборів. В КМДА подають на розгляд різні варіанти щодо розбудови метро.

Про це сказав голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея в ефірі програми "Київський час".

За його словами, Громадська рада вже близько двох років подає пропозиції щодо вдосконалення цього проєкту — від здешевлення до зміни напрямку гілки. До обговорень залучали й експертів із багаторічним досвідом у сфері метрополітену. Частину із запропонованих ініціатив прийняли.

"Але загалом метро має бути, тому що це вже випробовування не для Віталія Володимировича(мера міста Київ Віталія Кличка. — Ред.), це випробовування для взагалі всіх містян. І я вважаю, що потрібно зробити так, щоб на наступних виборах не було, не було цієї чергової маніпуляції — "я вам через місяць відкрию станцію на Радужній", розумієте. Це випробовування для державного бюджету", — сказав Кривошея.

Окремо він зупинився на корупційних ризиках, пов’язаних із будівництвом та відведенням земельних ділянок. За його словами, затягування реалізації таких масштабних проєктів вигідне тим, хто просуває власні схеми через Київську міську раду, зокрема у сфері детальних планів територій та підключення комунікацій.

Кривошея наголосив, що проблема полягає у відсутності цілісного бачення розвитку столиці, попри наявність генерального плану.

"Це ж не лише забудова, це все, починаючи від благоустрою і закінчуючи мостами, дорогами, зеленими насадженнями, от, кількістю квартир, кількістю населення в тому чи іншому регіоні, транспортними розв'язками, якщо потрібно, укриттями мобільними, модульними і тому подібне", — пояснив голова Громадської ради КМДА.

Нагадаємо, раніше голова Деснянської ради Максим Бахматов заявляв, що в Києві не побудують метро на Троєщину через відсутність плану.

Своєю чергою у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА заявили про будівництво нової лінії метро, яка з'єднає лівий та правий береги.