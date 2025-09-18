Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Метро на Троєщину може стати піаром для влади — чи збудують його

Метро на Троєщину може стати піаром для влади — чи збудують його

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 08:29
Метро на Троєщину — в КМДА пояснили що роблять для будівництва
Метрополітен Києва. Фото: Новини.LIVE

Будівництво метро на Троєщину залишається одним із найважливіших викликів для столиці, і його реалізацію не можна зупиняти чи використовувати як політичний інструмент під час виборів. В КМДА подають на розгляд різні варіанти щодо розбудови метро.

Про це сказав голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея в ефірі програми "Київський час".

Реклама
Читайте також:

В КМДА пояснили, чи є конкретний план побудови метро на Троєщину

За його словами, Громадська рада вже близько двох років подає пропозиції щодо вдосконалення цього проєкту — від здешевлення до зміни напрямку гілки. До обговорень залучали й експертів із багаторічним досвідом у сфері метрополітену.  Частину із запропонованих ініціатив прийняли. 

"Але загалом метро має бути, тому що це вже випробовування не для Віталія Володимировича(мера міста Київ Віталія Кличка. — Ред.), це випробовування для взагалі всіх містян. І я вважаю, що потрібно зробити так, щоб на наступних виборах не було, не було цієї чергової маніпуляції — "я вам через місяць відкрию станцію на Радужній", розумієте. Це випробовування для державного бюджету", — сказав Кривошея. 

Окремо він зупинився на корупційних ризиках, пов’язаних із будівництвом та відведенням земельних ділянок. За його словами, затягування реалізації таких масштабних проєктів вигідне тим, хто просуває власні схеми через Київську міську раду, зокрема у сфері детальних планів територій та підключення комунікацій.

Кривошея наголосив, що проблема полягає у відсутності цілісного бачення розвитку столиці, попри наявність генерального плану. 

"Це ж не лише забудова, це все, починаючи від благоустрою і закінчуючи мостами, дорогами, зеленими насадженнями, от, кількістю квартир, кількістю населення в тому чи іншому регіоні, транспортними розв'язками, якщо потрібно, укриттями мобільними, модульними і тому подібне", — пояснив голова Громадської ради КМДА.

Нагадаємо, раніше голова Деснянської ради Максим Бахматов заявляв, що в Києві не побудують метро на Троєщину через відсутність плану.

Своєю чергою у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА заявили про будівництво нової лінії метро, яка з'єднає лівий та правий береги.

Київ метро будівництво Троєщина метрополітен
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації