Главная Киев Метро на Троещину может стать пиаром для власти — построят ли его

Метро на Троещину может стать пиаром для власти — построят ли его

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 08:29
Метро на Троещину — в КГГА объяснили что делают для строительства
Метрополитен Киева. Фото: Новини.LIVE

Строительство метро на Троещину остается одним из важнейших вызовов для столицы, и его реализацию нельзя останавливать или использовать как политический инструмент во время выборов. В КГГА подают на рассмотрение различные варианты по развитию метро. 

Об этом сказал председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея в эфире программы "Київський час".

В КГГА объяснили, есть ли конкретный план построения метро на Троещину

По его словам, Общественный совет уже около двух лет подает предложения по совершенствованию этого проекта — от удешевления до изменения направления ветки. К обсуждениям привлекали и экспертов с многолетним опытом в сфере метрополитена. Часть из предложенных инициатив приняли.

"Но в целом метро должно быть, потому что это уже испытание не для Виталия Владимировича (мэра города Киев Виталия Кличко. — Ред.), это испытание для вообще всех горожан. И я считаю, что нужно сделать так, чтобы на следующих выборах не было, не было этой очередной манипуляции — "я вам через месяц открою станцию на Радужной", понимаете. Это испытание для государственного бюджета", — сказал Кривошея.

Отдельно он остановился на коррупционных рисках, связанных со строительством и отводом земельных участков. По его словам, затягивание реализации таких масштабных проектов выгодно тем, кто продвигает собственные схемы через Киевский городской совет, в частности в сфере детальных планов территорий и подключения коммуникаций.

Кривошея отметил, что проблема заключается в отсутствии целостного видения развития столицы, несмотря на наличие генерального плана.

"Это же не только застройка, это все, начиная от благоустройства и заканчивая мостами, дорогами, зелеными насаждениями, вот, количеством квартир, количеством населения в том или ином регионе, транспортными развязками, если нужно, укрытиями мобильными, модульными и тому подобное", — пояснил председатель Общественного совета КГГА.

Напомним, ранее председатель Деснянского совета Максим Бахматов заявлял, что в Киеве не построят метро на Троещину из-за отсутствия плана.

В свою очередь в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заявили о строительстве новой линии метро, которая соединит левый и правый берега.

Киев метро строительство Троещина метрополитен
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
