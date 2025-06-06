У Києві відновили рух пошкодженою ділянкою метро

Люди в метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві відновили рух поїздів на "червоній" гілці метрополітену. Залізничне полотно поблизу однієї зі станції на лівому березні було пошкоджене ворожим обстрілом.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Відновлення руху червоною гілкою

"Рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що працівники столичного метрополітену доклали максимум зусиль, аби якомога швидше ліквідувати наслідки атаки росіян.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ було пошкоджено колії біля метро Лівобережна.

Через зміну курсування потягів метро у столиці стався транспортний колапс. На дорогах було зафіксовано затори, а на автобусних зупинках великі черги з людей.