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Главная Киев Метро на Троещину откладывают — Киев предлагает дешевый вариант

Метро на Троещину откладывают — Киев предлагает дешевый вариант

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Дата публикации 12 июня 2025 11:27
В Киеве вместо метро хотят обустроить скоростной наземный транспорт вместо метро
Строительные работы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Метро на Троещину не будет

Председатель Деснянской райгосадминистрации в городе Киеве Максим Бахматов заявил, что сейчас строительство метро на Троещину не входит в число приоритетов из-за высокой стоимости проекта и войны. По его словам, создание новой станции технически возможно, однако требует значительных финансовых ресурсов, которых сейчас нет.

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире программы "Киевское время".

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Метро на Троещину не будет

В то же время Бахматов озвучил альтернативу: запуск скоростного рельсового транспорта типа наземного метро. Такой формат — существенно дешевле, ориентировочно в десять раз меньше стоимости подземного строительства. Он привел пример Тель-Авива, где недавно открыли современную линию наземного метро.

Чиновник также раскритиковал предыдущие попытки реализовать проекты на Троещине: в частности, международные партнеры готовы были выделить средства, но местные власти не смогли вовремя оформить необходимые документы.

Из-за этого 36 миллионов долларов, которые могли пойти на достройку скоростного трамвая от "Вокзальной площади" до "Спортивной", так и не были использованы, а Всемирный банк отказался от финансирования.

Кроме этого, Бахматов обратил внимание на необходимость улучшения автобусного сообщения Троещины с правым берегом. В частности, речь идет о маршрутах №121 и №20, которые должны работать эффективнее.

Сейчас, по его словам, предпочтение отдается маршруткам, хотя именно муниципальные автобусы должны иметь приоритет — они дешевле для пассажиров (8 грн против 15 грн) и являются частью общественного транспорта, в который город уже вложил значительные средства.

Напомним, недавно в Киеве возобновили работу красной ветки метро, которая временно не функционировала из-за российской атаки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал сроки, когда в столице появится метро на Виноградарь.

Киев метро транспорт строительство общественный транспорт Троещина
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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