Метро на Виноградарь — куда пропали миллиарды и когда теперь ждать новые станции

Строители продолжают работы по прокладке тоннеля метро в направлении жилого массива Виноградарь. Фото: kyivcity.gov.ua

История строительства метро на Виноградарь напоминает классический сериал: есть интриги, скандалы, подкупленные чиновники, пропавшие миллиарды и регулярные анонсы "вот-вот все будет". Единственное, чего нет — это собственно самого метро, которое жителям столичного Виноградаря обещали еще в конце 2021 года, но в 2025-м они по-прежнему добираются на маршрутках.

Новини.LIVE разбирались, как получилось, что вместо новых станций киевляне получили коррупционные скандалы, судебные разбирательства и очередное туманное обещание — теперь уже на 2027 год, а также выяснили, сколько аналогичные проекты стоят в других городах мира.

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Как все начиналось

Первые официальные заявления чиновников КГГА о планах продления зеленой ветки метро в сторону Виноградаря звучали еще в 2017 году. План был вполне логичным: район густонаселённый, с транспортом все печально, а метро разгрузило бы дороги и улучшило жизнь десяткам тысяч людей. Спустя год, в КГГА утвердили проект строительства участка метро со станции "Сырец" до жилого массива "Виноградарь". Во время первой очереди строительства планировали соединить станцию "Сырец" с новосозданной станцией "Проспект Правды", построить еще одну станцию — "Мостицкая" — и вилковое ответвление до станции "Виноградарь".

А вскоре провели и сам тендер. Победителем стал "Киевметростой". Согласно тендерной документации, первую очередь строительства обещали выполнить за 36 месяцев. То есть, Киев должен был получить две новые станции до 26 ноября 2021 года. При этом, общая сумма строительства была оценена в чуть более 6 млрд гривен.

Как "Киевметрострой" строил не метро, а финансовые схемы

Однако станции до сих пор так и не были построены. Первые тревожные звоночки прозвучали практически сразу, когда в декабре 2018 года, несмотря на предостережения Минфина, Кабмин разрешил столичной подземке увеличить аванс на строительство метро до 95% от общей стоимости проекта. Такое решение сразу вызвало вопросы, ведь деньги ушли подрядчику авансом, а реальные работы так и не сдвинулись с места.

В результате в конце декабря 2018 года "Киевметрострой" получил первый авансовый платеж в размере 2,6 млрд грн (около 94 млн долларов по курсу НБУ).

А спустя еще год, в декабре 2019 года, столичные власти перечислили подрядчику дополнительные 1,4 млрд грн (около 60 млн долларов), что в сумме составило 4 млрд грн (около 154 млн долларов).​

Однако, вместо использования этих средств на строительство метро, подрядчик разместил их на депозитных счетах в банке с целью получения процентов. В феврале 2020 года правоохранительные органы провели обыски в подразделениях "Киевметрострой" и отделениях государственного Укргазбанка, выявив безосновательное размещение 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро, на депозитных счетах.​

Столичная прокуратура еще в 2021 году обратилась в суд с требованием взыскать полученные проценты в сумме более 139 млн грн в пользу столичной общины. Дело рассматривалось судами годами. Окончательную точку в этом вопросе Верховный Суд поставил только в феврале 2025 года, обязав вернуть эти средства обратно.

Но как оказалось, 139 млн грн — это лишь "копейки". Масштабы хищения бюджетных средств куда больше и по всей видимости исчисляются миллиардами гривен. Как следует из решения Хозяйственного суда Киева от 6 февраля 2025 года, "Киевский метрополитен" подал иск в отношение "Киевметростроя" в котором просит стянуть в пользу общины 2,3 млрд грн. Но сперва требуется провести экспертизу и определить объем выполненных работ, которая по сей день так и не началась.

Более того, как стало известно Новини.LIVE, с 2018 по 2023 год, "Киевметрострой" передал столичной подземке работ только на 44,2 млн из 4 млрд грн. На какую сумму "Киевметрострой" реально выполнил работ — до сегодняшнего дня достоверно не известно.

Кроме того, как оказалось, на предприятии "кидали" не только заказчиков, но и своих поставщиков. Многие из которых, естественно, подают в суды и выигрывают дела. Так, например, в реестре судебных решений находится десятки, а то и сотни дел в которых различные компании требуют от "Киевметростроя" в среднем по несколько миллионов гривен за поставленные ранее товары и услуги. Причем, кроме юрлиц, в реестре находятся иски даже от управления полиции охраны, которой первые задолжали за охрану несколько сотен тысяч гривен.

Виновных до сих пор не нашли

Кроме хозяйственных дел, есть и уголовные, которые касаются различных преступлений, связанных с коррупцией, злоупотреблением служебным положением и незаконным завладением государственных средств.

Но виновных до сих пор не нашли. Как говорится в решении суда от 16 января 2025 года, "неустановленные в настоящее время досудебным расследованием лица, используя коррупционные связи в Кабинете Министров Украины, вопреки принципу осуществления закупок, в частности максимальной экономии и эффективности, пролоббировали решение Кабмина по установлению максимальной ставки предварительной оплаты работ по строительству участка Сырецко-Печерской линии метрополитена в размере до 95% стоимости работ".

По версии следствия, это позволило провернуть схему по увеличению расходов бюджетных средств и получения их на подконтрольные себе и своим соучастникам компании.

Впрочем, несмотря на хозяйственные и уголовные дела, в конце 2024 года, Подольский суд Киева снял арест на корпоративные права предприятия, который был наложен в рамках уголовного дела. После чего на предприятии полностью сменилось руководство.

Новый подрядчик и новые обещания — когда теперь ждать метро на Виноградарь

Тем временем, пока прокуратура вместе с обманутыми поставщиками, ищут виновных и пытаются вернуть потраченные впустую деньги, метро достраивает уже другая компания.

В декабре 2023 года, спустя два года просрочки, столичная подземка разорвала договор с "Киевметростроем" и объявила новый тендер на продолжение работ по строительству метро на сумму почти 14 млрд грн. Единственным участником и победителем стала группа компаний "Автострада". Как говорится в тендерной документации, новая дата завершения проекта - 30 декабря 2026 года. Правда в самой компании, не готовы прогнозировать, что станции появятся даже в 2027 году.

Хотя стоит признать, что в отличие от предыдущего подрядчика, активность на строительном участке заметна. Причем, как говорят жители Виноградаря, в последнее время строительство ведется даже по ночам.

Сколько стоит метро в других столицах мира

Учитывая средства, которые были выделены "Киевметрострою", а также стоимость продолжения работ по новому тендеру, стоимость двух станций обойдется киевлянам в 18 млрд гривен или 485 млн долл. Если сравнивать с другими городами, то, учитывая коррупцию и хищение бюджетных средств, стоимость строительства метро в Киеве уже превышает такие азиатские столицы, как Дели и Пекин. См. инфографику

Европейские столицы, например Будапешт или Прага тратят немного больше, но их проекты сложнее – больше станций, длиннее тоннели и сложные подземные развязки.

А больше всех на подземку тратили в Нью-Йорке и Лондоне. Но там строить сложнее из-за старых коммуникаций и жестких требований безопасности.



Как ранее сообщили в КГГА, в связи с продолжением строительства метро на Виноградарь, с 5 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года будет полностью перекрыто движение на участке проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком этапе находиться строительство метро на Виноградарь.

Также мы рассказывали о том, какие изменения в работе метро будут ждать киевлян в 2025 году.