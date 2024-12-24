Метро в Киеве — подорожает ли проезд с 1 января

Люди уезжают в метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте, в частности, в метро и трамвае Цену хотят поднять с 8 до 30 гривен.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, пишет ТСН.

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Повышение платы за проезд в Киеве

Отмечается, что по состоянию на сейчас стоимость проезда в метро, трамвае, троллейбусе и фуникулере составляет 8 гривен, а если пассажир покупает 50 поездок, то платит 6,50 грн за каждую поездку. Однако плату хотят повысить до 30 гривен. По словам Кандибора, это реальная стоимость проезда в общественном транспорте, но пока что делать этого не планируют.

Чиновники от транспорта заявляют, что действующие тарифы покрывают лишь 25% необходимых расходов на содержание транспорта, то удорожание вполне возможно в будущем.

Почему повышение так велико

Эксперт по транспорту и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко рассказал, что заявления о поднятии тарифов до 30 гривен — прощупывание общественного мнения, но он некорректен и "удивительно высчитан".

"Озвученный тариф за проезд в Киеве до 30 гривен я назвал бы, мягко говоря, некорректным, потому что непонятно, из чего и как он высчитывался. Сейчас городские власти только жонглируют цифрами, но не говорят, что будут повышать стоимость проезда до конца действия военного положения. К тому же вопрос повышения тарифов имеет политическую окраску — решение принимает Киевсовет. Повышение тарифов на проезд, думаю, рано или поздно произойдет. Но это нужно делать очень взвешенно, чтобы новые тарифы не были такими шокирующими для людей", — считает Гречко.

Кроме того, эксперт заявил, что городские чиновники говорят о высокой себестоимости одной поездки, но ничего не делают, чтобы на маршрутах становилось больше общественного транспорта, работающего по четкому графику.

Напомним, депутат Киевсовета Тарас Козак сообщал, что в Киеве рассматривают возможность бесплатного проезда в метро для горожан. Финансирование подземки только на 1/4 идет по оплате проезда за транспорт.

В то же время в Киевском метрополитене заявили, что себестоимость перевозки одного пассажира в метро в Киеве составляет 36,90 грн и за девять месяцев 2024 года ущерб составляет несколько миллионов.