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Метро по 37 грн — вырастет ли стоимость проезда в Киеве

24 декабря 2024 18:21
Карина Приходько - Редактор
Метро в Киеве — подорожает ли проезд с 1 января
Люди уезжают в метро. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

В Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте, в частности, в метро и трамвае Цену хотят поднять с 8 до 30 гривен.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, пишет ТСН.

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Отмечается, что по состоянию на сейчас стоимость проезда в метро, трамвае, троллейбусе и фуникулере составляет 8 гривен, а если пассажир покупает 50 поездок, то платит 6,50 грн за каждую поездку. Однако плату хотят повысить до 30 гривен. По словам Кандибора, это реальная стоимость проезда в общественном транспорте, но пока что делать этого не планируют. 

Чиновники от транспорта заявляют, что действующие тарифы покрывают лишь 25% необходимых расходов на содержание транспорта, то удорожание вполне возможно в будущем.

Почему повышение так велико

Эксперт по транспорту и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко рассказал, что заявления о поднятии тарифов до 30 гривен — прощупывание общественного мнения, но он некорректен и "удивительно высчитан".

"Озвученный тариф за проезд в Киеве до 30 гривен я назвал бы, мягко говоря, некорректным, потому что непонятно, из чего и как он высчитывался. Сейчас городские власти только жонглируют цифрами, но не говорят, что будут повышать стоимость проезда до конца действия военного положения. К тому же вопрос повышения тарифов имеет политическую окраску — решение принимает Киевсовет. Повышение тарифов на проезд, думаю, рано или поздно произойдет. Но это нужно делать очень взвешенно, чтобы новые тарифы не были такими шокирующими для людей", — считает Гречко. 

Кроме того, эксперт заявил, что городские чиновники говорят о высокой себестоимости одной поездки, но ничего не делают, чтобы на маршрутах становилось больше общественного транспорта, работающего по четкому графику.

Напомним, депутат Киевсовета Тарас Козак сообщал, что в Киеве рассматривают возможность бесплатного проезда в метро для горожан. Финансирование подземки только на 1/4 идет по оплате проезда за транспорт.

В то же время в Киевском метрополитене заявили, что себестоимость перевозки одного пассажира в метро в Киеве составляет 36,90 грн и за девять месяцев 2024 года ущерб составляет несколько миллионов.

Киев метро проезд оплата общественный транспорт

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