Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Метро у Києві під час тривоги — експерт поставив незручне питання

Метро у Києві під час тривоги — експерт поставив незручне питання

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:46
Оновлено: 23:46
Чому зупиняють київське метро — запитання від експерта
Дмитро Беспалов. Фото: кадр із відео

Під час повітряних тривог у Києві рух метро повністю зупиняють, хоча інші види транспорту, — включно з "Укрзалізницею", — продовжують працювати. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов назвав це рішення нелогічним і таким, що створює серйозні проблеми для мешканців лівого берега столиці.

Про це Беспалов повідомив в ефірі "Київського часу" у четвер, 6 листопада.

Реклама
Читайте також:

"Логіки немає": чому метро стоїть, а решта транспорту працює

Дмитро Беспалов пояснив, що зупинка метро на час тривоги найбільше б’є по киянах, які мешкають на лівому березі, адже вони опиняються фактично відрізаними від решти міста. У звичайний час люди можуть планувати свій маршрут, але після сигналу тривоги транспортна система паралізується, а тисячі пасажирів залишаються без зручного способу пересування. Через це мешканці вимушені витрачати величезні суми на таксі або замислюються над купівлею авто, що лише посилює затори.

"У чому логіка, коли весь індивідуальний транспорт працює, наземний громадський транспорт зараз працює, "Укрзалізниця" працює, а чому саме метрополітен не працює?", — зазначив Беспалов.

Експерт визнав, що певні технічні проблеми справді існують, зокрема на Мості метро, де рух поїздів відбувається з обмеженою швидкістю через його стан. Водночас він зауважив, що не бачить логіки у повному припиненні руху під час тривоги, адже незрозуміло, наскільки така пауза реально впливає на безпеку чи технічний стан споруди.

Нагадаємо, що депутат Київради Тарас Козак пояснив причини, через які в столиці не відновлюють рух поїздів метро під час повітряних тривог.

Раніше ми також інформували, що в Київраді розглядають пропозицію зробити проїзд у метро безкоштовним, оскільки збитки підземки сягають мільйонів гривень, а доходи не покривають витрати.

Київ метро міст Метро метрополітен станції метро
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації