Чому зупиняють київське метро — запитання від експерта

Дмитро Беспалов. Фото: кадр із відео

Під час повітряних тривог у Києві рух метро повністю зупиняють, хоча інші види транспорту, — включно з "Укрзалізницею", — продовжують працювати. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов назвав це рішення нелогічним і таким, що створює серйозні проблеми для мешканців лівого берега столиці.

Про це Беспалов повідомив в ефірі "Київського часу" у четвер, 6 листопада.

Реклама

Читайте також:

"Логіки немає": чому метро стоїть, а решта транспорту працює

Дмитро Беспалов пояснив, що зупинка метро на час тривоги найбільше б’є по киянах, які мешкають на лівому березі, адже вони опиняються фактично відрізаними від решти міста. У звичайний час люди можуть планувати свій маршрут, але після сигналу тривоги транспортна система паралізується, а тисячі пасажирів залишаються без зручного способу пересування. Через це мешканці вимушені витрачати величезні суми на таксі або замислюються над купівлею авто, що лише посилює затори.

"У чому логіка, коли весь індивідуальний транспорт працює, наземний громадський транспорт зараз працює, "Укрзалізниця" працює, а чому саме метрополітен не працює?", — зазначив Беспалов.

Експерт визнав, що певні технічні проблеми справді існують, зокрема на Мості метро, де рух поїздів відбувається з обмеженою швидкістю через його стан. Водночас він зауважив, що не бачить логіки у повному припиненні руху під час тривоги, адже незрозуміло, наскільки така пауза реально впливає на безпеку чи технічний стан споруди.

Нагадаємо, що депутат Київради Тарас Козак пояснив причини, через які в столиці не відновлюють рух поїздів метро під час повітряних тривог.

Раніше ми також інформували, що в Київраді розглядають пропозицію зробити проїзд у метро безкоштовним, оскільки збитки підземки сягають мільйонів гривень, а доходи не покривають витрати.