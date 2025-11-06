Почему останавливают киевское метро - вопрос от эксперта

Дмитрий Беспалов. Фото: кадр из видео

Во время воздушных тревог в Киеве движение метро полностью останавливают, хотя другие виды транспорта, — включая "Укрзализныцю", — продолжают работать. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов назвал это решение нелогичным и создающим серьезные проблемы для жителей левого берега столицы.

Об этом Беспалов сообщил в эфире "Київського часу" в четверг, 6 ноября.

"Логики нет": почему метро стоит, а остальной транспорт работает

Дмитрий Беспалов пояснил, что остановка метро на время тревоги больше всего бьет по киевлянам, которые живут на левом берегу, ведь они оказываются фактически отрезанными от остального города. В обычное время люди могут планировать свой маршрут, но после сигнала тревоги транспортная система парализуется, а тысячи пассажиров остаются без удобного способа передвижения. Из-за этого жители вынуждены тратить огромные суммы на такси или задумываются над покупкой авто, что только усиливает пробки.

"В чем логика, когда весь индивидуальный транспорт работает, наземный общественный транспорт сейчас работает, "Укрзализныця" работает, а почему именно метрополитен не работает?" — отметил Беспалов.

Эксперт признал, что определенные технические проблемы действительно существуют, в частности на Мосту метро, где движение поездов происходит с ограниченной скоростью из-за его состояния. В то же время он отметил, что не видит логики в полном прекращении движения во время тревоги, ведь непонятно, насколько такая пауза реально влияет на безопасность или техническое состояние сооружения.

