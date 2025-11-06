Чому не відновлюють роботу метро під час тривог у Києві — пояснення депутата

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київської міської ради Тарас Козак пояснив, чому у Києві не відновлюють рух поїздів метро під час повітряних тривог. За його словами, проблема полягає у тому, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність ставити підпис під цим рішенням.

Про це Тарас Козак сказав в ефірі "Київського часу".

Як відомо, нині у Києві під час оголошення повітряної тривоги поїзди метро не курсують. Це спричиняє низку незручностей для місцевих мешканців.

Депутат Київської міської ради Тарас Козак зазначив, що саме протистояння між КМВА, КМДА і центральною владою паралізує рішення про відновлення руху поїздів метро під час тривоги.

Посадовець пояснив, що проблема також — у страху нести відповідальність. Адже за його словами, той, хто поставить підпис під рішенням запустити рух поїздів метро під час повітряних тривог, автоматично стане фігурантом кримінального провадження у разі інциденту.

"Перша причина, чому не відновлюють рух поїздів під час повітряних тривог, — це політична відповідальність людини, яка дозволить це. Друга — політичне протистояння", — зазначив депутат.

Водночас Козак зауважив, що правоохоронці часто відкривають справи проти чиновників Київської міської державної адміністрації, навіть якщо провадження згодом закриваються.

"Не знаю вже чому: чи повирішували чиновники з органами чи справді там немає складу злочину, чи ще якісь інші причини, але оце відкриття постійне кримінальних проваджень не дає нормально працювати нормальним людям, які там не корупціонери", — сказав депутат.

