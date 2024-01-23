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Метро запрацює для киян ще нескоро — на якому етапі ремонтні роботи тунелю

23 січня 2024 18:05
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Козюк Тетяна
редактор
Закриття метро в Києві — на якому етапі ремонтні роботи в тунелі
Віталій Кличко у пошкодженому тунелі метро. Фото: Офіційний портал Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на сьогоднішній день, у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" фахівці проводять експертизу. За результатами перевірки, визначатимуть кошторис та подальші ремонтні роботи. Від термінів ремонту поки що не відстають. 

Про це заявив керівник тимчасової контрольної комісії з вивчення причин та наслідків аварії метрополітену Києва Олександр Тимченко у коментарі для Новини.LIVE.

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Як просуваються ремонтні роботи у метрополітені Києві

"Згідно інформації від директора київського метрополітену та директора транспортної інфраструктури міста Києва, між станціями "Либідська" та "Деміївська" в метро проводиться експертиза. Як тільки її завершать, буде визначений кошторис та план заходів щодо ремонту тунелю", — сказав Тимченко. 

Посадовець додав, що члени тимчасової комісії вирішили проводити відкриті засідання з онлайн-трансляціями, щоб оперативно інформувати мешканців громади про результати експертизи та стан справ у метрополітені столиці.

Водночас, наступне засідання ТКК планують зробити виїзним, аби на власні очі побачити у якому стані знаходиться тунель між станціями метро та як проходять ремонтні роботи. Наразі, фахівці не відстають від термінів, втім це буде точно зрозуміло після результатів експертизи. 

"Згідно з анонсом, метрополітен має бути запущений через 6 місяців після закриття. Від термінів не відходимо, але більш відомо стане після завершення експертизи", — додав Тимченко. 

Що ще варто знати про ремонт метро Києва

Нагадаємо, ми повідомляли, що про відкриття шести станцій синьої гілки метро в Києві ще не говорять, бо за понад місяць відповідальні особи не почали експертизи,  ремонт та звітність перед людьми. Єдине, що встигли, — зібрати одну нараду. 

Водночас, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко не виключив того, що незабаром доведеться закрити більше станцій на ремонт. 

Київ
ремонт
метро
аварія
КМДА
перевірки

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