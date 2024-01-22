Закриття мето в Києві - що вже зробили на синій гілці

Підземелля метро в Києві. Фото: соцмережі

Про відкриття шести станцій синьої гілки метро в Києві ще не говорять, бо за понад місяць відповідальні особи не почали експертизи, ремонт та звітність перед людьми. Єдине, що встигли — зібрати одну нараду.

Що наразі відомо про ситуацію в підземеллі та чи встигнуть все відновити за обіцяні пів року, Новини.LIVE дізналося в члена громадської ради при КМДА, правозахисника Дмитра Калька.

Читайте також:

Ремонт метро в Києві

"Я був на засіданні кілька днів тому. Це було перше засідання комісії по метро. Питання, яке порушувалося — порядок роботи комісії. Поки що нічого не зроблено. Доповідали, то начебто ніяких факторів, які б поглиблювали аварію немає. Але я запитував Брагінського (голова метрополітену. — Ред.), чому вони зробили якусь колегіальну комісію, хто в неї входить, і чому взагалі такий незрозумілий порядок дій", — сказав Калько.

За його словами, люди в комісії не розуміють елементарних речей і не можуть відповісти на питання, чому вода з піском — це погано.

"Я думаю, питання в тому, що вони просто перелякались не на жарт, бо ті процеси, які вони спостерігали з піском, раніше не спостерігали. Брагінський сказав, що якби він нікуди не звертався, то закрив би метро з переляку. За закриття метро відповідальності не несе, а якби щось сталося, то ніс би наслідки", — додав Калько.

Він вважає, що є ймовірність, що комісія скаже, що все добре й ухвалять рішення відкривати метро.

Підтоплення метро у Києві. Фото: соцмережі

Коли відкриють синю гілку метро

"Все може статися по дзвінку, скажуть, що будуть далі експлуатувати і повернуть роботу станцій. А там скільки ще бог дасть пропрацює", — підсумував Калько.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року влада міста повідомила, що зачиняє шість станцій синьої гілки Київського метрополітену через підтоплення. Киянам пообіцяли відновити роботу метро за шість місяців.

Вже пізніше експерти запевнили, що тунель метрополітену між станціями метро ''Деміївська'' та ''Либідська'' можуть відкрити через роки. Не варто чекати, що це відбудеться найближчим часом.

Проблеми з метро на цьому не скінчилися. 8 січня у Києві на станції метро "Гідропарк" усіх пасажирів висадили з вагонів та повідомили, що потяг далі не їде. Пізніше у КП "Київський метрополітен" зазначили, що сталася технічна несправність.

Також у вестибюлі станції метро "Академмістечко" через стелю почала просочуватися вода. Волога вже встигла зіпсувати стіни та тинькування.

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко не виключив того, що незабаром доведеться закрити більше станцій на ремонт.