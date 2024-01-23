Закрытие метро в Киеве - на каком этапе ремонтные работы в тоннеле

Виталий Кличко в поврежденном тоннеле метро. Фото: Официальный портал Киева

На сегодняшний день, в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" специалисты проводят экспертизу. По результатам проверки будут определять смету и последующие ремонтные работы. От сроков ремонта пока не отстают.

Об этом заявил руководитель временной контрольной комиссии по изучению причин и последствий аварии метрополитена Киева Александр Тимченко в комментарии для Новини.LIVE.

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Как продвигаются ремонтные работы в метрополитене Киеве

"Согласно информации от директора киевского метрополитена и директора транспортной инфраструктуры города Киева, между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" в метро проводится экспертиза. Как только ее завершат, будет определена смета и план мероприятий по ремонту тоннеля", — сказал Тимченко.

Чиновник добавил, что члены временной комиссии решили проводить открытые заседания с онлайн-трансляциями, чтобы оперативно информировать жителей общины о результатах экспертизы и состоянии дел в метрополитене столицы.

В то же время, следующее заседание ВКК планируют сделать выездным, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находится тоннель между станциями метро и как проходят ремонтные работы. Пока специалисты не отстают от сроков, впрочем, это будет точно понятно после результатов экспертизы.

"Согласно анонсу, метрополитен должен быть запущен через 6 месяцев после закрытия. От сроков не отходим, но более известно станет после завершения экспертизы", — добавил Тимченко.

Что еще стоит знать о ремонте метро Киева

Напомним, мы сообщали, что об открытии шести станций синей ветки метро в Киеве еще не говорят, потому что за месяц ответственные лица не начали экспертизы, ремонт и отчетность перед людьми. Единственное, что успели — собрать одно совещание.

В то же время депутат Киевского городского совета Андрей Витренко не исключил того, что вскоре придется закрыть больше станций на ремонт.