Парк Межигір'я відкрив осінній сезон — вперше у новому форматі

Територія парку "Межигір'я". Фото: МКІП

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" знову почав приймати відвідувачів. Там відкрили осінній сезон.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП).

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У Міністерстві зазначають, що 31 серпня відбулось урочисте відкриття першого осіннього туристичного сезону парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов нагадав, що у 2021 році була створена міжвідомча робоча група, яка перевіряла стан збереження майна та функціонування "Межигір’я". Згодом суди визнали цю нерухомість державною.

Фонтан на території "Межигір'я". Фото: МКІП

Водночас міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець сказав, що у липні 2023 року Верховна Рада України схвалила закон, яким фактично було створено ще один парк, який входить до заповідного фонду.

"Бо цей об’єкт відповідно до закону став парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва. Фактично це стало відправною точкою того, що цей об’єкт було повернуто до державної власності. Через рік, у липні 2024 року, завершився один із основних етапів націоналізації Межигір’я. Парк нарешті відкрив свої двері для відвідувачів як державний об’єкт природно-заповідного фонду", — сказав він.

Будинок Януковича. Фото: МКІП

Стрілець додав, що парк після переходу у державну власність прийняв вже понад 35 тисяч відвідувачів та перерахував до бюджету 7,2 млн грн.

"За перші три тижні роботи парк отримав понад 4 млн грн лише на вхідних квитках, що говорить про його самодостатність. У парку створено 134 офіційних робочих місця, де працюють люди, які раніше опікувались парком на волонтерських засадах", — підсумував він.