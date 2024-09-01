Парк Межигір'я відкрив осінній сезон — вперше у новому форматі

"Межигір'я" у новому форматі — парк офіційно відкрили для відвідувачів
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" знову почав приймати відвідувачів. Там відкрили осінній сезон.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП).
"Межигір’я" у новому форматі вперше відкрили для відвідувачів
У Міністерстві зазначають, що 31 серпня відбулось урочисте відкриття першого осіннього туристичного сезону парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов нагадав, що у 2021 році була створена міжвідомча робоча група, яка перевіряла стан збереження майна та функціонування "Межигір’я". Згодом суди визнали цю нерухомість державною.
Водночас міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець сказав, що у липні 2023 року Верховна Рада України схвалила закон, яким фактично було створено ще один парк, який входить до заповідного фонду.
"Бо цей об’єкт відповідно до закону став парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва. Фактично це стало відправною точкою того, що цей об’єкт було повернуто до державної власності. Через рік, у липні 2024 року, завершився один із основних етапів націоналізації Межигір’я. Парк нарешті відкрив свої двері для відвідувачів як державний об’єкт природно-заповідного фонду", — сказав він.
Стрілець додав, що парк після переходу у державну власність прийняв вже понад 35 тисяч відвідувачів та перерахував до бюджету 7,2 млн грн.
"За перші три тижні роботи парк отримав понад 4 млн грн лише на вхідних квитках, що говорить про його самодостатність. У парку створено 134 офіційних робочих місця, де працюють люди, які раніше опікувались парком на волонтерських засадах", — підсумував він.
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