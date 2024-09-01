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"Межигорье" в новом формате — парк официально открыли для посетителей

1 сентября 2024 19:31
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Парк Межигорья открыл осенний сезон — впервые в новом формате
Территория парка "Межигорье". Фото: МКИП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" снова начал принимать посетителей. Там открыли осенний сезон.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) .

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В Министерстве отмечают, что 31 августа состоялось торжественное открытие первого осеннего туристического сезона парка-достопримечательности садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов напомнил, что в 2021 году была создана межведомственная рабочая группа, которая проверяла состояние сохранности имущества и функционирования "Межгорья". Впоследствии суды сочли эту недвижимость государственной.

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Фонтан на территории "Межгорья". Фото: МКИП

В то же время министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сказал, что в июле 2023 года Верховная Рада Украины одобрила закон, которым фактически был создан еще один парк, входящий в заповедный фонд.

"Ибо этот объект в соответствии с законом стал парком-памятником садово-паркового искусства. Фактически это стало отправной точкой того, что этот объект был возвращен в государственную собственность. Через год, в июле 2024 года, завершился один из основных этапов национализации Межигорья. Парк наконец-то открыл свои двери для посетителей как государственный объект природно-заповедного фонда», — сказал он.

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Дом Януковича. Фото: МКИП

Стрелец добавил, что парк после перехода в государственную собственность принял уже более 35 тысяч посетителей и перечислил в бюджет 7,2 млн грн.

"За первые три недели работы парк получил более 4 млн грн только на входных билетах, что говорит о его самодостаточности. В парке создано 134 официальных рабочих места, где работают люди, которые раньше заботились о парке на волонтерских началах", — подытожил он.

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