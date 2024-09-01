На вулиці Шептицького у Києва горіла багатоповерхівка

На лівому березі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці — у ДСНС показали роботу рятувальників
У Дніпровському районі Києва у неділю, 1 вересня, сталася пожежа у квартирі в одній з багатоповерхівок. Рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Пожежа в будинку у Києві 1 вересня
"У Києві рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці на вулиці Митрополита Андрея Шептицького", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що загорілася квартира на сьомому поверсі, полум'я розповсюдилося на балкони восьмого та дев'ятого поверхів.
Рятувальники евакуювали 20 осіб. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
"На місці працювало 47 вогнеборців та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — додали в пресслужбі.
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