На вулиці Шептицького у Києва горіла багатоповерхівка

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Києва

У Дніпровському районі Києва у неділю, 1 вересня, сталася пожежа у квартирі в одній з багатоповерхівок. Рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"У Києві рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці на вулиці Митрополита Андрея Шептицького", — йдеться у повідомленні.



У ДСНС зазначили, що загорілася квартира на сьомому поверсі, полум'я розповсюдилося на балкони восьмого та дев'ятого поверхів.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Києва

Рятувальник виносить тварину. Фото: ДСНС Києва

Рятувальник виносить тварину. Фото: ДСНС Києва

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Києва

Рятувальники евакуювали 20 осіб. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"На місці працювало 47 вогнеборців та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — додали в пресслужбі.