В столиці немає жодного небезпечного району під час атак окупантів, а скаржитись на закритті укриття треба в спеціальний чатбот Телеграм

Речник КМВА Євген Ієвлєв. Фото: скриншот

Питання облаштовування та доступу укриттів до мешканців Києва залишається досі актуальним, особливо це стосується безперервності навчального процесу для дітей. В цілому, не можна зараз сказати, що якийсь район столиці є більш безпечним за інший з огляду на атаки дронів-камікадзе "Шахедів".

Про це в етері Вечір.LIVE з Юлією Литвиненко заявив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.

Читайте також:

Міф про безпечні райони під час атаки

За словами Ієвлєва, дуже хибно поділяти думку, що якийсь район є більш без безпечний у столиці. Ціль ворога номер один — це все місто Київ, тому уламки ракет чи дронів падають в будь-якому районі Києва.

"Загроза атак залишається актуальною, тому державні районні адміністрації напевно оприлюднять дані про нові проєкти захисних споруд чи укриттів. Особливо це актуально для шкіл, щоб доступ до укриттів мали тільки школярі й там мав відбуватись освітній процес в повній безпеці, а для мешканців району мають бути свої укриття", — заявив представник КМВА.

Як боротись із закритими укриттями у Києві

У КМВА надійшло декілька сотень скарг від киян щодо неможливості потрапити до укриттів під час повітряних тривог. За словами Ієвлєва, це адміністративна проблема, адже є деякі укриття, які знаходяться в комунальних будівлях, але передані в оренду. Деякі укриття на території ОСББ і балансоутримувачі самі іноді дійсно закривають укриття задля того щоби запобігти маргіналізації.

"Для того, щоб була оперативна реакція влади на такі випадки ми розробили Kyiv ShelterBot в Telegram, куди оперативно можна подати інформацію про закриті укриття. На сьогодні ініційована перевірка всіх укриттів і цей бот нам дуже серйозно в цьому допомагає", — зауважив Євген Ієвлєв.

Раніше повідомлялось, що у Києві повідомили про підозру посадовцю Шевченківської районної державної адміністрації, інженеру з технічного огляду та підряднику. Повідомляється, що фігуранти справи переплатили за ремонт укриття в школі понад 320 тисяч гривень.

Також у столиці повідомили про підозру начальнику Управління освіти Подільської районної державної адміністрації. Справа стосується переплати на закупівлі подовжувачів для укриттів на 130 тисяч гривень.