У Києві чиновників підозрюють у розкраданні 320 тисяч гривень

Школа в Києві, яка фігурує у даній справі. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру посадовцю Шевченківської районної державної адміністрації, інженеру з технічного огляду та підряднику. Повідомляється, що фігуранти справи переплатили за ремонт укриття в школі понад 320 тисяч гривень.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у вівторок, 25 лютого.

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Підозра у масштабному розкраданні коштів

Повідомляється, що фігурнатам справи повідомлено про підозру:

в.о. начальника управління освіти Шевченківської РДА та інженера з технічного нагляду підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків під час ремонту укриття;

директору підрядної організації, яка проводила роботи, повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт.

Слідство встановило, що Управління освіти Шевченківської РДА та підрядна організація у 2023 році уклали договір про ремонт укриття у школі. При цьому було погоджено ціни на матеріали та підписано акт приймання робіт із завищеними цінами.

Відповідно до висновку експертизи, загальна вартість виконаних робіт завищена на понад 320 тисяч гривень. Зокрема, переплата за опорядження стін, стелі та укладення лінолеуму відбулася з порушенням чинних будівельних норм.

Трьом особам повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Попередня ситуація навколо школи

В прокуратурі нагадали, що раніше за фактом завищення вартості ремонту укриття в цій же школі за договором 2022 року, було повідомлено про підозру начальниці управління освіти Шевченківської РДА та інженеру з технічного нагляду та директору підрядної організації інкриміновано привласнення бюджетних коштів.

Йдеться про завищення витрат на суму 1,5 мільйони гривень.

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