В столице нет ни одного опасного района во время атак оккупантов, а жаловаться на закрытие укрытия надо в специальный чатбот Телеграмм

Школа в бомбоубежище. Иллюстративное фото: УНИАН

Вопрос обустройства и доступа укрытий к жителям Киева остается до сих пор актуальным, особенно это касается непрерывности учебного процесса для детей. В целом, нельзя сейчас сказать, что какой-то район столицы является более безопасным, чем другой, учитывая атаки дронов-камикадзе "Шахедов".

Об этом в эфире Вечер.LIVE с Юлией Литвиненко заявил спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев.

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Миф о безопасных районах во время атаки

По словам Иевлева, очень ошибочно разделять мнение, что какой-то район является более безопасным в столице. Цель врага номер один — это весь город Киев, поэтому обломки ракет или дронов падают в любом районе Киева.

"Угроза атак остается актуальной, поэтому государственные районные администрации наверняка обнародуют данные о новых проектах защитных сооружений или укрытий. Особенно это актуально для школ, чтобы доступ к укрытиям имели только школьники и там должен происходить образовательный процесс в полной безопасности, а для жителей района должны быть свои укрытия", — заявил представитель КГВА.

Как бороться с закрытыми укрытиями в Киеве

В КГВА поступило несколько сотен жалоб от киевлян о невозможности попасть в укрытия во время воздушных тревог. По словам Иевлева, это административная проблема, ведь есть некоторые укрытия, которые находятся в коммунальных зданиях, но переданы в аренду. Некоторые укрытия на территории ОСМД и балансодержатели сами иногда действительно закрывают укрытия для того, чтобы предотвратить маргинализацию.

"Для того, чтобы была оперативная реакция власти на такие случаи мы разработали Kyiv ShelterBot в Telegram, куда оперативно можно подать информацию о закрытых укрытиях. На сегодня инициирована проверка всех укрытий и этот бот нам очень серьезно в этом помогает", — отметил Евгений Иевлев.

Ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу Шевченковской районной государственной администрации, инженеру по техническому осмотру и подрядчику. Сообщается, что фигуранты дела переплатили за ремонт укрытия в школе более 320 тысяч гривен.

Также в столице сообщили о подозрении начальнику Управления образования Подольской районной государственной администрации. Дело касается переплаты на закупке удлинителей для укрытий на 130 тысяч гривен.