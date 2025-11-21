Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Мільйони боргу — у Києві викрили схему ухилення від податків

Мільйони боргу — у Києві викрили схему ухилення від податків

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 19:57
Оновлено: 20:10
У Києві викрили адвоката, який ухилився від сплати податків на особливо великі суми
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Колишнього депутата Київської міської ради підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків на майже 12 мільйонів гривень. Нині він працює адвокатом.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Мільйони боргу — у Києві викрили схему ухилення від податків - фото 1
Допис прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

Наразі фігуранту заочно оголосили про підозру.

За даними слідства, фігурант придбав 48 квартир у престижних житлових комплексах столиці. Частину цієї нерухомості він реалізував, отримавши понад 68 мільйонів гривень доходу. Однак податки з укладених угод, як встановили правоохоронці, чоловік не сплатив — сума несплачених зобов’язань сягнула майже 12 мільйонів гривень.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали одного з підозрюваних у справі про розтрату понад 5,8 мільярда гривень компанії "Укртатнафта"

Раніше стало відомо, що депутатка Київради привласнила 300 тисяч гривень із бюджету під час приватизації приміщення.

Київ прокуратура розслідування підозра столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації