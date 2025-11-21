У Києві викрили адвоката, який ухилився від сплати податків на особливо великі суми

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Колишнього депутата Київської міської ради підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків на майже 12 мільйонів гривень. Нині він працює адвокатом.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у Telegram.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

Наразі фігуранту заочно оголосили про підозру.

За даними слідства, фігурант придбав 48 квартир у престижних житлових комплексах столиці. Частину цієї нерухомості він реалізував, отримавши понад 68 мільйонів гривень доходу. Однак податки з укладених угод, як встановили правоохоронці, чоловік не сплатив — сума несплачених зобов’язань сягнула майже 12 мільйонів гривень.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

