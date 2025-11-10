У Києві затримали фігуранта масштабної схеми "Укртатнафти"

Затримання зловмисника. Ілюстративне фото: СБУ

У Києві правоохоронці затримали одного з фігурантів справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти". Підозрюваному інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах у складі організованої групи.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України у понеділок, 10 листопада.

Затримання фігуранта справи про розтрату коштів "Укртатнафти". Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти".

Директора однієї з афілійованих компаній затримали у Києві. Йому та його спільникам раніше було повідомлено про підозру в організації діяльності масштабної схеми з розтрати коштів нафтопереробного концерну, однак чоловік переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

За даними Нацполіції, упродовж 2017–2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов’язаних структур взяв участь у придбанні в "Укртатнафті" і подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 млрд грн.

Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не сплачували за нього, а прибутки від подальшого продажу переводили на власні рахунки та привласнювали. Щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема — до двох років після завершення воєнного стану.

Зрештою фігуранта затримали слідчі Національної поліції. Підозрюваному інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, учинену у складі організованої групи.

За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

