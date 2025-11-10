Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Розтрата 5,8 млрд грн Укртатнафти — у Києві затримали фігуранта

Розтрата 5,8 млрд грн Укртатнафти — у Києві затримали фігуранта

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 16:11
Оновлено: 16:32
У Києві затримали фігуранта масштабної схеми "Укртатнафти"
Затримання зловмисника. Ілюстративне фото: СБУ

У Києві правоохоронці затримали одного з фігурантів справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти". Підозрюваному інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах у складі організованої групи.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України у понеділок, 10 листопада.

Реклама
Читайте також:
Корупція Київ
Затримання фігуранта справи про розтрату коштів "Укртатнафти". Фото: Нацполіція

У Києві затримали підозрюваного у розтраті коштів "Укртатнафти"

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти".

Директора однієї з афілійованих компаній затримали у Києві. Йому та його спільникам раніше було повідомлено про підозру в організації діяльності масштабної схеми з розтрати коштів нафтопереробного концерну, однак чоловік переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

За даними Нацполіції, упродовж 2017–2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов’язаних структур взяв участь у придбанні в "Укртатнафті" і подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 млрд грн.

Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не сплачували за нього, а прибутки від подальшого продажу переводили на власні рахунки та привласнювали. Щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема — до двох років після завершення воєнного стану. 

Зрештою фігуранта затримали слідчі Національної поліції. Підозрюваному інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, учинену у складі організованої групи.

За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно ми повідомляли, що судитимуть депутатку Київради, яка привласнила 300 тис. грн бюджетних коштів.

Раніше ми інформували, що під час закупівлі генераторів чиновник КМДА завдав бюджету збитків на 4,8 млн грн.

Київ корупція покарання бюджет Нацполіція затримання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації