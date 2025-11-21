Видео
Україна
Видео

Миллионы долга — в Киеве разоблачили схему уклонения от налогов

Миллионы долга — в Киеве разоблачили схему уклонения от налогов

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 19:57
обновлено: 19:57
В Киеве разоблачили адвоката, который уклонился от уплаты налогов на особо крупные суммы
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Бывшего депутата Киевского городского совета подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов на почти 12 миллионов гривен. Сейчас он работает адвокатом.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в Telegram.

Миллионы долга — в Киеве разоблачили схему уклонения от налогов - фото 1
Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

Сейчас фигуранту заочно объявили о подозрении.

По данным следствия, фигурант приобрел 48 квартир в престижных жилых комплексах столицы. Часть этой недвижимости он реализовал, получив более 68 миллионов гривен дохода. Однако налоги с заключенных сделок, как установили правоохранители, мужчина не уплатил — сумма неуплаченных обязательств достигла почти 12 миллионов гривен.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали одного из подозреваемых по делу о растрате более 5,8 миллиарда гривен компании "Укртатнафта".

Ранее стало известно, что депутат Киевсовета присвоила 300 тысяч гривен из бюджета при приватизации помещения.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
