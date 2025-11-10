Депутатку Київради судитимуть за привласнення 300 тисяч грн

Депутатка Київради привласнила 300 тис. грн бюджетних грошей
Депутатка Київради привласнила 300 000 грн бюджетних коштів під час приватизації приміщення. Посадовиці оголошено про підозру.
Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві у понеділок, 10 листопада.
Привласнила 300 тисяч грн — судитимуть депутатку Київради
Влітку цього року слідчі встановили, що зловмисниця, перебуваючи на посаді голови благодійного фонду, який орендував комунальне приміщення у Голосіївському районі, використала службове становище для особистого збагачення.
Правоохоронці встановили, що на момент вчинення правопорушення фігурантка, яка нині є депутаткою Київської міської ради, очолювала благодійний фонд, що орендував комунальне приміщення площею 168 квадратних метрів у Голосіївському районі столиці.
У межах договору оренди організація мала право на викуп нерухомості. Однак для зменшення вартості об’єкта, підозрювана ініціювала проведення так званих невід’ємних поліпшень — ремонтних робіт, вартість яких була суттєво завищена.
Надалі, на підставі проведеного "ремонту", підозрювана за безцінь приватизувала приміщення та в додачу отримала 300 000 гривень з бюджету столиці як компенсацію.
Тоді, слідчі оголосили жінці про підозру у шахрайстві, вчинененому в особливо великих розмірах, також посадовиці було оголошено підозру у службовому підробленні.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Депутатці Київради загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві посадовців Держпродспоживслужби спіймали на хабарях — вони вимагали щомісячні хабарі від підприємства.
Раніше ми інформували, що під час закупівлі генераторів чиновник КМДА завдав бюджету збитків у 4,8 мільйона гривень.
Читайте Новини.LIVE!