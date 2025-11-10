Депутатку Київради судитимуть за привласнення 300 тисяч грн

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Депутатка Київради привласнила 300 000 грн бюджетних коштів під час приватизації приміщення. Посадовиці оголошено про підозру.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві у понеділок, 10 листопада.

Реклама

Читайте також:

Викриття депутатки Київради. Фото: Нацполіція

Привласнила 300 тисяч грн — судитимуть депутатку Київради

Влітку цього року слідчі встановили, що зловмисниця, перебуваючи на посаді голови благодійного фонду, який орендував комунальне приміщення у Голосіївському районі, використала службове становище для особистого збагачення.

Правоохоронці встановили, що на момент вчинення правопорушення фігурантка, яка нині є депутаткою Київської міської ради, очолювала благодійний фонд, що орендував комунальне приміщення площею 168 квадратних метрів у Голосіївському районі столиці.

У межах договору оренди організація мала право на викуп нерухомості. Однак для зменшення вартості об’єкта, підозрювана ініціювала проведення так званих невід’ємних поліпшень — ремонтних робіт, вартість яких була суттєво завищена.

Надалі, на підставі проведеного "ремонту", підозрювана за безцінь приватизувала приміщення та в додачу отримала 300 000 гривень з бюджету столиці як компенсацію.

Тоді, слідчі оголосили жінці про підозру у шахрайстві, вчинененому в особливо великих розмірах, також посадовиці було оголошено підозру у службовому підробленні.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Депутатці Київради загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у Києві посадовців Держпродспоживслужби спіймали на хабарях — вони вимагали щомісячні хабарі від підприємства.

Раніше ми інформували, що під час закупівлі генераторів чиновник КМДА завдав бюджету збитків у 4,8 мільйона гривень.