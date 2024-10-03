Скільки пасажирів користуються метро у Києві — статистика від КМДА

Мільйонний пасажиропотік та ремонтні роботи — чим живе Київське метро
Київським метрополітеном впродовж минулого тижня скористались майже 5,2 мільйона пасажирів. Тим часом стало відомо, де підприємство проводить планові ремонтні роботи.
Про підсумки тижня розповіли у пресслужбі КП "Київський метрополітен", інформує КМДА.
Що ремонтують у Київському метрополітені
Наразі там проводять планові роботи: там вже замінили 45 шпал та 20 брусів на стрілочних переводах. Також тривають капітальні ремонти ескалаторів у переході між станціями "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" та на станції "Берестейська".
До слова в КМДА назвали статистику зупинок ескалаторів, які за минулий тиждень стались 119 разів:
- 12 разів його зупиняли ручкою "стоп" без нагальної потреби;
- 62 рази для уникнення травмування;
- 45 разів через потрапляння в механізм особистих речей пасажирів.
Впродовж минулого тижня метро у Києві скористалися майже 5,2 мільйона пасажирів, з яких 1,3 млн — пільговики.
Як оплатити проїзд у метро Києва
У Київському метрополітені доступні такі засоби оплати проїзду:
- транспортна карта;
- qr-квиток;
- qr-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий";
- безконтактна банківська картка;
- мобільні додатки ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, депутат Київради розповів, яким чином проїзд у транспорті столиці може стати безкоштовним. Також ми розповідали про те, як може змінитися метро у Києві до 2030 року.
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