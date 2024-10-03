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Мільйонний пасажиропотік та ремонтні роботи — чим живе Київське метро

3 жовтня 2024 08:41
Анастасія Постоєнко - Редактор
Скільки пасажирів користуються метро у Києві — статистика від КМДА
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Київським метрополітеном впродовж минулого тижня скористались майже 5,2 мільйона пасажирів. Тим часом стало відомо, де підприємство проводить планові ремонтні роботи.

Про підсумки тижня розповіли у пресслужбі КП "Київський метрополітен", інформує КМДА.

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Наразі там проводять планові роботи: там вже замінили 45 шпал та 20 брусів на стрілочних переводах. Також тривають капітальні ремонти ескалаторів у переході між  станціями "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" та на станції "Берестейська".

До слова в КМДА назвали статистику зупинок ескалаторів, які за минулий тиждень стались 119 разів:

  • 12 разів його зупиняли ручкою "стоп" без нагальної потреби;
  • 62 рази для уникнення травмування;
  • 45 разів через потрапляння в механізм особистих речей пасажирів.

Впродовж минулого тижня метро у Києві скористалися майже 5,2 мільйона пасажирів, з яких 1,3 млн — пільговики. 

Як оплатити проїзд у метро Києва

У Київському метрополітені доступні такі засоби оплати проїзду:

  • транспортна карта;
  • qr-квиток;
  • qr-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий";
  • безконтактна банківська картка;
  • мобільні додатки ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, депутат Київради розповів, яким чином проїзд у транспорті  столиці може стати безкоштовним. Також ми розповідали про те, як може змінитися метро у Києві до 2030 року.

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