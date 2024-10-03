Сколько пассажиров пользуются метро в Киеве - статистика от КГГА

Миллионный пассажиропоток и ремонтные работы — чем живет Киевское метро
Киевским метрополитеном на прошлой неделе воспользовались почти 5,2 миллиона пассажиров. Тем временем стало известно, где предприятие производит плановые ремонтные работы.
Об итогах недели рассказали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", информирует КГГА.
Что ремонтируют в Киевском метрополитене
Там проводят плановые работы: уже заменили 45 шпал и 20 брусьев на стрелочных переводах. Также продолжаются капитальные ремонты эскалаторов в переходе между станциями "Майдан Незалежности" — "Крещатик" и на станции "Берестейская".
К слову, в КГГА назвали статистику остановок эскалаторов, которые за прошедшую неделю произошли 119 раз:
- 12 раз его останавливали ручкой "стоп" без необходимости;
- 62 раза во избежание травмирования;
- 45 раз из-за попадания в механизм личных вещей пассажиров.
За прошедшую неделю метро в Киеве воспользовались почти 5,2 миллиона пассажиров, из которых 1,3 миллиона — льготники.
Как оплатить проезд в метро Киева
В Киевском метрополитене доступны следующие средства оплаты проезда:
- транспортная карта;
- qr-билет;
- qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактная банковская карта;
- мобильные приложения ApplePay и Google Pay.
Напомним, депутат Киевсовета рассказал, каким образом проезд в транспорте столицы может стать бесплатным. Также мы рассказывали о том, как может измениться метро в Киеве до 2030 года.
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