Міна у метро Києва — що насправді знайшли у вагоні

Люди у вагоні метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у середу, 9 жовтня, зупиняли роботу станції метро "Дніпро". У мережі писали про міну у вагоні, однак цю інформацію спростували.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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"У вагон київського метро кинули не міну", — йдеться у повідомленні.

Предмет у вагоні метро. Фото: t.me/kievinfo_kyiv

У правоохоронних органах зазначили, що у вагоні знайшли фільтр від протигаза.

Допис "РБК-Україна". Фото: скриншот

Реакція поліції

У поліції заявили, що встановлюють обставини інциденту на станції метро. На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Відновлення руху метро

У КМДА повідомили, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі.

"Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції. Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції", — йдеться у повідомленні.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві закривали станцію метро "Дніпро". Місцеві повідомляли про міну у вагоні.

Раніше в Києві на станції метро "Вокзальна" жінка впала на колії. Затримка у русі поїздів становила сім хвилин.