Міна у метро Києва — що насправді знайшли у вагоні

Міна у метро Києва — ЗМІ спростували інформацію та назвали знайдений предмет
У Києві у середу, 9 жовтня, зупиняли роботу станції метро "Дніпро". У мережі писали про міну у вагоні, однак цю інформацію спростували.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
"Небезпечний предмет" у вагоні метро Києва
"У вагон київського метро кинули не міну", — йдеться у повідомленні.
У правоохоронних органах зазначили, що у вагоні знайшли фільтр від протигаза.
Реакція поліції
У поліції заявили, що встановлюють обставини інциденту на станції метро. На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Відновлення руху метро
У КМДА повідомили, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі.
"Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції. Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві закривали станцію метро "Дніпро". Місцеві повідомляли про міну у вагоні.
Раніше в Києві на станції метро "Вокзальна" жінка впала на колії. Затримка у русі поїздів становила сім хвилин.
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