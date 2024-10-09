Мина в метро Киева — что на самом деле нашли в вагоне

Мина в метро Киева — СМИ опровергли информацию и назвали найденный предмет
В Киеве в среду, 9 октября, останавливали работу станции метро "Днепр". В сети писали о мине в вагоне, однако эту информацию опровергли.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Опасный предмет" в вагоне метро Киева
"В вагон киевского метро бросили не мину", — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах отметили, что в вагоне обнаружили фильтр от противогаза.
Реакция полиции
В полиции заявили, что устанавливают обстоятельства инцидента на станции метро. На место прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехника.
Восстановление движения метро
В КГГА сообщили, что станция метро "Днепр" работает в обычном режиме.
"Поезда осуществляют остановку на обоих путях станции. Инцидент изучают и расследуют работники полиции", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве закрывали станцию метро "Днепр". Местные сообщали о мине в вагоне.
Ранее в Киеве на станции метро "Вокзальная" женщина упала на колеи. Задержка в движении поездов составила семь минут.
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