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У київському метро жінка впала на колії — відео

30 вересня 2024 12:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Жінка впала на колії у київському метро — відео
Станція метро "Вокзальна" у Києві. Ілюстративне фото: mirmetro.net
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 30 вересня, в Києві на станції метро "Вокзальна" жінка впала на колії. Рух червоною гілкою метро було тимчасово зупинено.

Про це повідомляють Telegram канали.

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Жінка впала на колії у метро

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, інцидент стався на станції метро "Вокзальна".

У соцмережах пишуть, що жінці близько 50 років, вона нібито хотіла вкоротити собі віку та стрибнула під потяг сама.

"Попередньо, вона жива, на місці працюють медики", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що рух червоною гілкою метро вже відновили. Затримка у русі поїздів становила сім хвилин.

Нагадаємо, влада Києва до 2030 планує масштабне розширення метрополітену. Ці плани обіцяють значні покращення, що зроблять пересування по місту швидшим, зручнішим та більш екологічним.

Також ми писали, що будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. Це пов'язано з низкою порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд".

Київ метро нещасний випадок поїзди самогубство

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