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Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

30 ноября 2023 20:26
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Реабилитация военных в Пуща-Водице – на что КГГА выделяет деньги
Реабилитация военных. Фото: armyinform.com.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Сотни украинских бойцов нуждаются в реабилитации и протезировании. В идеале было бы хорошо, если бы медицинскую помощь каждый военный получал по месту жительства, но реабилитационных центров по стране крайне мало. В Киеве, в частности в Пуща-Водице, на стадии ремонта находится один центр, но вместо покупки оборудования там меняют окна и окрашивают фасады. 

Что происходит вокруг одного центра реабилитации в Киеве и может ли столица обеспечить профессиональную реабилитацию бойцам, Новини.LIVE рассказала депутат Киевсовета Лилия Пашинна.

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— Какую реабилитацию бойцы могут получить именно в Киеве?

— Ситуация в Киеве с реабилитацией нехорошая. Мы могли бы гораздо лучше. Нельзя сказать, что не лечится — лечится. Но в то же время во Львове создан классный современный реабилитационный центр. Многие военные хотят туда попасть, и я знаю, что там очереди. Есть центр в Ровно. Но мы должны понимать, что эти центры берут 250 пациентов  и на полгода заняты.

Этих центров должно быть много, чтобы они были доступнее для людей. У нас (Киев — Ред.) он пока единственный в Пуща-Водице. Относительно ремонта этого заведения очень много вопросов. Даже временная контрольная комиссия (ВКК) в Киевском городском совете дала очень негативное заключение. Потому что не в фасадах и окнах суть.

Депутат Лилия Пашинная
Депутат Киевсовета Лилия Пашинная. Фото: Facebook

— Почему ремонт не завершился?

— Сейчас в Пуща-Водице 1 млрд 100 тысяч гривен потрачено. И тут вызывает удивление — только на фасад 500 млн грн. По-моему, это очень большая сумма, и это не только мое мнение. ВКК дает вывод, что втрое завышена цена. Переставляются металлопластиковые окна на металлопластиковые. Окнаа, которые устанавливались в течение 2019-2022 годов, сейчас меняют. Зачем?

Замена окон
Смена окон в реабилитационном центре. Фото: Лилия Пашинна

— Оборудование уже есть, или на очереди?

— Вот во Львове они не потратили из местного бюджета ни копейки. Наши международные партнеры оказывают помощь с оборудованием. У нас постоянно кто-то ездит в командировку за границу, почему же ее не привозят? Почему мы покупаем? Но хорошо, если купим, но давайте объединим, чтобы человеку не только пришили ногу в центре, но и учили жить дальше. Человеку нужны новые навыки, новая профессия и т.д.

— Какие изменения реабилитации бойцов можно ожидать от бюджета 2024 года?

— С доходами все нормально. И мы можем разрешить строительство центров, дорог и тротуаров с инклюзией. Нам нужно понимать, что нужно жить по-новому и ускоряться.

Напомним, недавно Новости.LIVE говорило с депутатом Киевсовета Андреем Витренко. Он заявил, что в проекте бюджета столицы на 2024 год снова предлагают рекордные суммы на дороги — в двадцать раз больше, чем на армию.

Также напомним, Киевский городской совет устроил "тайный распил" бюджета на ремонте столичного военного госпиталя ветеранов войны. На это планируется потратить 1 миллиард гривен. Об этом идет речь в расследовании журналистов.

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