Мінкульт проти Кличка: 130-річний будинок на Подолі намагаються врятувати від зносу

Знесення будинку Київського повітового земства. Фото: Big Kiev

Міністерство культури та інформаційної політики України підписало наказ, який підтверджує статус пам’ятки місцевого значення для всієї будівлі Київського повітового земства. Будівля розташована на вулиці Рейтарській у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Будівлю на Рейтарській вирішено зберегти

У Мінкульті наголосили на необхідності збереження історичного середовища центру Києва, особливо в межах буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"У 2011 році було прийняте рішення про розділення пам’ятки і внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України лише частини будинку під технічною адресою – вул. Рейтарська, 37 А", — зазначили у Мінкульті.

Як додали у пресслужбі, при цьому частину будинку було виокремлено у "флігель" під літерою А’.

"Цю частину пам’ятки разом з окремим будинком — флігелем садиби за адресою вул. Рейтарська, 37 Б, – було визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. При цьому розробниками було внесено недостовірні відомості до облікової документації", — зауважили у Мінкульті.

Що відомо про будівлю на Рейтарській

У цій будівлі з 1917 по 1918 року проживав і працював відомий український громадсько-політичний, державний діяч і письменник Шаповал Микита Юхимович.

У травні в центрі столиці, на Рейтарській, 37, будівельна компанія "Нест" знесла 130-річний флігель під виглядом реставрації. За даними активістів, дії забудовника були незаконні і є навіть кримінальне провадження.

26 вересня на вулиці Рейтарській, 37, попри застереження ЮНЕСКО, знову почали розбирати історичну пам'ятку — будинок Київського повітового земства 1913 року.

Раніше Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини схвалила проєкт реставрації будинку зі зносом дворової частини. Забудовнику потрібно було отримати погодження ЮНЕСКО. Проте цього не було зроблено.

Як раніше вже повідомлялося, Мінкульт вимагає припинити нелегальні дії на вулиці Рейтарській, 37, у Києві. Тут уточнили, що це є явним порушенням Закону України "Про захист культурної спадщини" та статті 37-2, яка зобов'язує враховувати рекомендації Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед початком робіт у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини.

Нагадаємо, що Міський київський стадіон "Арсенал" знову опинився під загрозою зникнення. Важливу історичну спортивну арену можуть забудувати вже найближчим часом.