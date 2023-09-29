Минкульт против Кличко: 130-летний дом в Киеве пытаются спасти от сноса

Снос дома Киевского уездного земства. Фото: Big Kiev

Министерство культуры и информационной политики подписало приказ, подтверждающий статус памятника местного значения для всего здания Киевского уездного земства. Здание находится на улице Рейтарской в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Здание на Рейтарской решено сохранить

В Минкульте отметили необходимость сохранения исторической среды центра Киева, особенно в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В 2011 году было принято решение о разделении памятника и внесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины только части дома под техническим адресом — ул. Рейтарская, 37 А", — отметили в Минкульте.

Как добавили в пресс-службе, при этом часть дома была выделена во "флигель" под буквой А'.

"Эта часть памятника вместе с отдельным домом — флигелем усадьбы по адресу ул. Рейтарская, 37 Б, — была признана не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. При этом разработчиками были внесены недостоверные сведения в учетную документацию", — отметили в Минкульте.

Что известно о здании на Рейтарской

В этом здании с 1917 по 1918 год проживал и работал известный украинский общественно-политический, государственный деятель и писатель Шаповал Никита Ефимович.

В мае в центре столицы, на Рейтарской, 37, строительная компания "Нест" снесла 130-летний флигель под видом реставрации. По данным активистов, действия застройщика были незаконными и есть даже уголовное производство.

26 сентября на улице Рейтарской, 37, несмотря на оговорки ЮНЕСКО, снова начали разбирать исторический памятник — дом Киевского уездного земства в 1913 году.

Ранее Консультативный совет Департамента охраны культурного наследия одобрил проект реставрации дома со сносом дворовой части. Застройщику нужно было получить согласование ЮНЕСКО. Однако это не было сделано.

Как ранее сообщалось, Минкульт требует прекратить нелегальные действия на улице Рейтарской, 37 в Киеве. Здесь уточнили, что это явное нарушение Закона Украины "О защите культурного наследия" и статьи 37-2, которая обязывает учитывать рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО перед началом работ в буферной зоне объекта всемирного наследия.

Напомним, что Городской киевский стадион "Арсенал" снова оказался под угрозой исчезновения. Важную историческую спортивную арену могут застроить в ближайшее время.