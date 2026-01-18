Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Місяцями без ремонту після атаки — у Києві не відновили будинок

Місяцями без ремонту після атаки — у Києві не відновили будинок

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 18:34
Обстріли Києва — будинок не ремонтують 8 місяців
Пошкоджений будинок після обстрілів у Києві. Фото: Вечірній Київ

У Святошинському районі Києва, досі не відновили будинок, який був пошкоджений внаслідок обстрілу 24 квітня 2025 року. Пройшло вже вісім місяців, а ремонтні роботи так і не розпочалися.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко в ефірі "Київського часу"

Реклама
Читайте також:

Ремонт будинків у Києві після обстрілів

Журналістка розповіла, що у Святошинському районі столиці в аварійному стані перебуває триповерховий житловий будинок. Він пошкоджений під час масованого обстрілу 24 квітня. Попри те, що минуло вже понад вісім місяців, повноцінні відновлювальні роботи так і не почалися. 

Мешканці повідомляють, що у квартирах температура опускається до -5 °C, дах накритий лише плівкою, у підвалі стоїть вода, а стіни вкриваються грибком. За їхніми словами, будинок так і не законсервували, труби полопались, а проєкту відновлення немає. Кияни зверталися до Святошинської РДА, однак результату немає. 

Так, люди самостійно рятують свої оселі від морозу та підтоплень, але жити в будинку наразі неможливо. Водночас вони сподіваються повернутися додому після реального відновлення. 

Нагадаємо, у Польщі відкрили збір на генератор для Києва. За три дні поляки зібрали близько 13 мільйонів гривень. 

Також 18 січня на Київщині ввели екстрені відключення світла. Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж. 

Київ обстріли теплопостачання будинок війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації