Обстріли Києва — будинок не ремонтують 8 місяців

Пошкоджений будинок після обстрілів у Києві. Фото: Вечірній Київ

У Святошинському районі Києва, досі не відновили будинок, який був пошкоджений внаслідок обстрілу 24 квітня 2025 року. Пройшло вже вісім місяців, а ремонтні роботи так і не розпочалися.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко в ефірі "Київського часу".

Ремонт будинків у Києві після обстрілів

Журналістка розповіла, що у Святошинському районі столиці в аварійному стані перебуває триповерховий житловий будинок. Він пошкоджений під час масованого обстрілу 24 квітня. Попри те, що минуло вже понад вісім місяців, повноцінні відновлювальні роботи так і не почалися.

Мешканці повідомляють, що у квартирах температура опускається до -5 °C, дах накритий лише плівкою, у підвалі стоїть вода, а стіни вкриваються грибком. За їхніми словами, будинок так і не законсервували, труби полопались, а проєкту відновлення немає. Кияни зверталися до Святошинської РДА, однак результату немає.

Так, люди самостійно рятують свої оселі від морозу та підтоплень, але жити в будинку наразі неможливо. Водночас вони сподіваються повернутися додому після реального відновлення.

