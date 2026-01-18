Обстрелы Киева — дом не ремонтируют 8 месяцев

Поврежденный дом после обстрелов в Киеве. Фото: Вечірній Київ

В Святошинском районе Киева, до сих пор не восстановили дом, который был поврежден в результате обстрела 24 апреля 2025 года. Прошло уже восемь месяцев, а ремонтные работы так и не начались.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Анастасия Жиденко в эфире "Київського часу".

Ремонт домов в Киеве после обстрелов

Журналистка рассказала, что в Святошинском районе столицы в аварийном состоянии находится трехэтажный жилой дом. Он поврежден во время массированного обстрела 24 апреля. Несмотря на то, что прошло уже более восьми месяцев, полноценные восстановительные работы так и не начались.

Жители сообщают, что в квартирах температура опускается до -5 °C, крыша накрыта только пленкой, в подвале стоит вода, а стены покрываются грибком. По их словам, дом так и не законсервировали, трубы полопались, а проекта восстановления нет. Киевляне обращались в Святошинскую РГА, однако результата нет.

Так, люди самостоятельно спасают свои дома от мороза и подтоплений, но жить в доме пока невозможно. В то же время они надеются вернуться домой после реального восстановления.

