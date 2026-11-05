Міст Патона. Фото: visitkyiv.com

Міст імені Євгена Патона через Дніпро у Києві відкрили для руху 5 листопада 1953 року. Сьогодні одній із найвідоміших транспортних переправ столиці виповнюється 73 роки. Споруду звели за унікальною на той час технологією суцільного зварювання. Проєктування відбувалося під загальним керівництвом академіка Євгена Патона, на честь якого назвали міст. Нині він продовжує працювати, однак потребує масштабного відновлення через серйозні пошкодження конструкцій.

Про це повідомляють Національна академія наук України та Київська міська державна адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Чим особливий міст Патона у Києві

Міст Патона з'єднує правий і лівий береги Дніпра. Він сполучає бульвар Миколи Міхновського з житловими масивами Русанівка та Березняки. Його загальна довжина становить 1543 метри, а ширина проїжджої частини — 21 метр.

Споруда стала першим у світі суцільнозварним автодорожнім мостом. Під час її будівництва замість традиційних заклепкових з'єднань використовували електрозварювання.

Усі металеві конструкції виготовили на Дніпропетровському заводі металоконструкцій імені І. В. Бабушкіна. Їх залізницею доправили до Києва та змонтували безпосередньо на місці будівництва. Автоматичне та напівавтоматичне обладнання виконало 97% зварних швів.

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Який технічний стан мосту Патона

Стан конструкцій переправи поступово погіршувався через відсутність своєчасних ремонтів. За результатами обстеження у 2018 році міст віднесли до п'ятого, непрацездатного технічного стану. Повторна перевірка у 2025 році підтвердила цей висновок.

Однією з головних проблем стала корозія металу. Особливо постраждали поперечні балки під деформаційними швами. Через них на конструкції потрапляють вода та реагенти, якими взимку обробляють дорожнє покриття.

Стан опор конструкцій мосту імені Є. Патона. Фото: Мінінфраструктури

Водночас головні балки залишаються у відносно кращому стані. Вони забезпечують загальну несну здатність споруди.

Змінилося і навантаження на міст. Під час проєктування його розраховували приблизно на 10 тисяч автомобілів на добу. Нині переправою щодня користуються до 130 тисяч транспортних засобів.

Генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського, член-кореспондент НАН України Олександр Шимановський пояснював, яким може бути один із варіантів відновлення споруди:

"Одним із можливих рішень є реставрація з адаптацією до сучасних умов, яка передбачає заміну важкої залізобетонної плити проїжджої частини на легшу ортотропну металеву плиту".

Такий підхід дасть змогу зменшити навантаження на конструкції та продовжити термін експлуатації мосту.

Які обмеження діють на мосту Патона

Попри незадовільний технічний стан, переправу не закрили. За результатами технічної наради 5 березня 2026 року фахівці підтвердили можливість її подальшої експлуатації. Однак водії мають дотримуватися встановлених обмежень.

Зокрема, заборонено рух транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Максимальна маса одного транспортного засобу не повинна перевищувати 17 тонн. Для транспорту в колоні діє обмеження до 10 тонн.

Міст Патона у Києві. Фото: Андрій Баштовий/Village

Також зберігається чинна схема руху. З правого берега на лівий водії можуть їхати двома смугами, а у зворотному напрямку — трьома.

Ці обмеження запровадили ще у 2020 році. Вони мають зменшити навантаження на несні конструкції мосту. Для цього також встановили спеціальні бар'єри, які обмежують рух крайніми смугами.

Коли почнуть реставрацію мосту Патона

У серпні 2026 року Київська міська державна адміністрація повідомила про підготовку тендера на розроблення науково-проєктної документації для комплексної реставрації мосту, очікувана вартість якого становить більше 83 млн грн. Наразі закупівля перебуває на етапі підписання договору.

На цьому етапі мають провести інженерні дослідження та оцінити стан конструкцій. Також фахівці повинні визначити, які роботи необхідні для відновлення споруди та її безпечної експлуатації.

Інспекція мосту імені Є. О. Патона в Києві. Фото: Мінінфраструктури

До початку реалізації проєкту за станом переправи продовжує стежити комунальне підприємство "Київавтошляхміст". Воно також виконує необхідні роботи з поточного утримання мосту.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що архітектор Микола Віхарєв розповідав про необхідність капітального ремонту мосту Патона ще близько десяти років тому. За його словами, ризик повного закриття переправи обговорюють уже протягом 10–20 років. Водночас фахівець вважає, що наразі міст має достатній запас міцності.

Також Новини.LIVE писали, що голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов оцінював щоденний потік людей між правим і лівим берегами Києва у величину, яка може наближатися до мільйона осіб. За його словами, ця оцінка не враховує транзитний рух через столицю.