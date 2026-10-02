Міст Патона в Києві можуть повністю закрити: що відомо

Експерти оглядають міст Патона у Києві та фіксують пошкодження. Ілюстративне фото: Міністерство інфраструктури України

Міст Патона у Києві потребував капітального ремонту ще близько 10 років тому. Ризик його повного закриття, за словами архітектора Миколи Віхарєва, існує вже 10–20 років. Водночас він вважає, що наразі міст має достатній запас міцності.

Про це Микола Віхарєв розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Що відомо про стан мосту Патона

За словами архітектора, ризик повного закриття мосту Патона існує вже 10–20 років. Він нагадав, що свого часу в пресі з'являлися повідомлення про падіння окремих частин конструкції у воду.

Віхарєв зазначив, що своєчасному капітальному ремонту заважав статус мосту Патона як пам'ятки архітектури. Через це планові роботи не могли проводити належним чином.

За його словами, згодом на мосту встановили конструкції, а зараз паралельно проводять роботи з підкріплення.

Читайте також:

"Я вважаю, що він нікуди не впаде, там достатній запас міцності. Але це роботи, які треба було робити ще 10 років тому", — пояснив архітектор.

Він також згадав про міст Метро, зазначивши, що там виникла подібна ситуація.

Чи можливе облаштування понтонної переправи

Віхарєв також оцінив можливість використання понтонної переправи як альтернативи мосту Патона. За його словами, реалізація такого варіанту буде складною через особливості рельєфу Києва.

Зокрема, він звернув увагу на високий правий берег. На думку архітектора, недостатньо просто підвести понтони до пристані чи річкового порту, оскільки потрібно також визначити, куди далі рухатиметься транспорт.

Водночас Віхарєв закликав не панікувати через можливе закриття мосту. Він зазначив, що війна та ковід навчили людей працювати дистанційно, а багато офісів сьогодні використовують такий формат роботи.

За його словами, люди вже розуміють, що в разі проблем із доїздом можуть працювати дистанційно.

Новини.LIVE інформували, що Київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Для цього необхідно отримати експертний висновок щодо стану мосту. Рада оборони столиці також розглянула питання транспортного сполучення між лівим і правим берегами Дніпра.

Новини.LIVE писали, що Південний міст у Києві зазнав пошкоджень після кількох влучань російських безпілотників. Наразі фахівці оцінюють стан споруди, зокрема пошкодження опори, відбійника та дорожнього полотна. На екстреному засіданні Ради оборони Києва мають визначити подальшу організацію руху мостами столиці.

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві після ударів по Південному мосту утворилися значні затори та ускладнився рух між лівим і правим берегами. Південний міст повністю закрили, а на мостах Патона та Метро запровадили обмеження для автомобілів. Громадський транспорт змінив маршрути, водночас міська електричка та Kyiv City Express продовжують працювати за графіком.