Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Міст закоханих у Києві — що про нього відомо та де розташований

Міст закоханих у Києві — що про нього відомо та де розташований

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:50
Оновлено: 12:50
Найромантичніше місце Києва — що відомо про міст закоханих
Міст закоханих у Києві. Фото: УНІАН

У Києві є міст закоханих, який зʼявився ще понад сто років тому. Відомо, що у 1910 році вирішили зʼєднати Хрещатий парк із міським садом. 

Про це йдеться у відео "Ти Київ".

Реклама
Читайте також:
@ty_kyiv

Унікальна історія про міст, якому вже понад 100 років і він є одним з популярних місць у Києві😍 #ТиКиїв #kyiv #містзакоханих #кохання #історія

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Міст закоханих у Києві

Спочатку міст називали "Парковим", однак у 1980-х роках студенти полюбили гуляти тут вечорами та призначали побачення. Саме тоді він отримав назву "Міст закоханих".

З часом зʼявилося багато легенд, на мосту вішали замки кохання, загадували бажання та робили пропозиції руки і серця.

Наразі він вважається один з найромантичніших місць Києва.

Нагадаємо, у мережі показали, який вигляд мав Північний міст в Києві 50 років тому.

Крім того, в столиці хочуть розвантажити Південний міст та проспект Науки. Внаслідок цього вирішили оголосити тендер на виконання робіт для реконструкції.

Київ міст романтика побачення кохання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації