Найромантичніше місце Києва — що відомо про міст закоханих

Міст закоханих у Києві — що про нього відомо та де розташований
У Києві є міст закоханих, який зʼявився ще понад сто років тому. Відомо, що у 1910 році вирішили зʼєднати Хрещатий парк із міським садом.
Про це йдеться у відео "Ти Київ".
Міст закоханих у Києві
Спочатку міст називали "Парковим", однак у 1980-х роках студенти полюбили гуляти тут вечорами та призначали побачення. Саме тоді він отримав назву "Міст закоханих".
З часом зʼявилося багато легенд, на мосту вішали замки кохання, загадували бажання та робили пропозиції руки і серця.
Наразі він вважається один з найромантичніших місць Києва.
