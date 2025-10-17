Найромантичніше місце Києва — що відомо про міст закоханих

Міст закоханих у Києві. Фото: УНІАН

У Києві є міст закоханих, який зʼявився ще понад сто років тому. Відомо, що у 1910 році вирішили зʼєднати Хрещатий парк із міським садом.

Про це йдеться у відео "Ти Київ".

Реклама

Читайте також:

Міст закоханих у Києві

Спочатку міст називали "Парковим", однак у 1980-х роках студенти полюбили гуляти тут вечорами та призначали побачення. Саме тоді він отримав назву "Міст закоханих".

З часом зʼявилося багато легенд, на мосту вішали замки кохання, загадували бажання та робили пропозиції руки і серця.

Наразі він вважається один з найромантичніших місць Києва.

Нагадаємо, у мережі показали, який вигляд мав Північний міст в Києві 50 років тому.

Крім того, в столиці хочуть розвантажити Південний міст та проспект Науки. Внаслідок цього вирішили оголосити тендер на виконання робіт для реконструкції.