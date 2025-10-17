Самое романтичное место Киева — что известно о мосте влюбленных

Мост влюбленных в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве есть мост влюбленных, который появился еще более ста лет назад. Известно, что в 1910 году решили соединить Крещатый парк с городским садом.

Мост влюбленных в Киеве

Сначала мост называли "Парковым", однако в 1980-х годах студенты полюбили гулять здесь по вечерам и назначали свидания. Именно тогда он получил название "Мост влюбленных".

Со временем появилось много легенд, на мосту вешали замки любви, загадывали желания и делали предложения руки и сердца.

Сейчас он считается один из самых романтичных мест Киева.

