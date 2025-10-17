Самое романтичное место Киева — что известно о мосте влюбленных

Мост влюбленных в Киеве — что о нем известно и где расположен
В Киеве есть мост влюбленных, который появился еще более ста лет назад. Известно, что в 1910 году решили соединить Крещатый парк с городским садом.
Об этом говорится в видео "Ты Киев".
@ty_kyiv
Уникальная история о мосте, которому уже более 100 лет и он является одним из популярных мест в Киеве😍 #ТиКиев #kyiv #містзакоханих #кохання #історія♬ оригинальный звук - ТыКиев
Мост влюбленных в Киеве
Сначала мост называли "Парковым", однако в 1980-х годах студенты полюбили гулять здесь по вечерам и назначали свидания. Именно тогда он получил название "Мост влюбленных".
Со временем появилось много легенд, на мосту вешали замки любви, загадывали желания и делали предложения руки и сердца.
Сейчас он считается один из самых романтичных мест Киева.
Напомним, в сети показали, как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад.
Кроме того, в столице хотят разгрузить Южный мост и проспект Науки. Вследствие этого решили объявить тендер на выполнение работ для реконструкции.
Читайте Новини.LIVE!