Мост влюбленных в Киеве — что о нем известно и где расположен

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 12:50
обновлено: 12:50
Самое романтичное место Киева — что известно о мосте влюбленных
Мост влюбленных в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве есть мост влюбленных, который появился еще более ста лет назад. Известно, что в 1910 году решили соединить Крещатый парк с городским садом.

Об этом говорится в видео "Ты Киев".

Читайте также:
@ty_kyiv

Уникальная история о мосте, которому уже более 100 лет и он является одним из популярных мест в Киеве😍 #ТиКиев #kyiv #містзакоханих #кохання #історія

♬ оригинальный звук - ТыКиев

Мост влюбленных в Киеве

Сначала мост называли "Парковым", однако в 1980-х годах студенты полюбили гулять здесь по вечерам и назначали свидания. Именно тогда он получил название "Мост влюбленных".

Со временем появилось много легенд, на мосту вешали замки любви, загадывали желания и делали предложения руки и сердца.

Сейчас он считается один из самых романтичных мест Киева.

Напомним, в сети показали, как выглядел Северный мост в Киеве 50 лет назад.

Кроме того, в столице хотят разгрузить Южный мост и проспект Науки. Вследствие этого решили объявить тендер на выполнение работ для реконструкции.

Киев мост романтика свидание любовь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
