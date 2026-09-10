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Головна Київ Місцями можливі опади: прогноз погоди в Києві на завтра

Місцями можливі опади: прогноз погоди в Києві на завтра

Ua ru
10 вересня 2026 20:20
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 11 вересня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода у Києві та області завтра, 11 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Місцями можливі опади у вигляді короткочасного дощу. Водночас температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на завтра 11 вересня

Короткочасний дощ можливий лише на півдні Київської області вночі. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Погода в Україні 11 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря: 

  • по Київській області вночі +10...+15 °С, вдень +20...+25 °С;
  • у Києві вночі +13...+15 °С, вдень +22...+24 °С.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Києві правоохоронці викрили шахрайство, жертвою якого стала 13-річна донька військовослужбовця. Зловмисники залякали дівчину твердженнями, що її батькам нібито загрожує ув’язнення через вигадану співпрацю з російськими спецслужбами. Під впливом обману дитину змусили передати шахраям усі заощадження родини.

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А депутатка Київської міської ради Дінара Габібулаєва заявила, що Росія змінила підхід до повітряних атак на столицю. За її словами, удари стали масштабнішими, багаторівневими та спрямованими на різні об’єкти. Інформація про потенційні загрози, зокрема для київських АЗС, уже є в КМДА.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди погода в Києві
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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