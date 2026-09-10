Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 11 сентября от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 11 сентября, ожидается с переменной облачностью. Местами возможны осадки в виде кратковременного дождя. При этом температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 11 сентября

Кратковременный дождь возможен только на юге Киевской области ночью. Ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине 11 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +10...+15 °С , днем +20...+25 °С ;

, днем ; в Киеве ночью +13...+15 °С, днём +22...+24 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в Киеве правоохранители раскрыли мошенничество, жертвой которого стала 13-летняя дочь военнослужащего. Злоумышленники запугали девочку утверждениями, что ее родителям якобы грозит тюремное заключение из-за вымышленного сотрудничества с российскими спецслужбами. Под влиянием обмана ребенка заставили передать мошенникам все сбережения семьи.

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