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Главная Киев Местами возможны осадки: прогноз погоды в Киеве на завтра

Местами возможны осадки: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
10 сентября 2026 20:20
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 11 сентября от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 11 сентября, ожидается с переменной облачностью. Местами возможны осадки в виде кратковременного дождя. При этом температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 11 сентября

Кратковременный дождь возможен только на юге Киевской области ночью. Ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Погода в Украине 11 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +10...+15 °С, днем +20...+25 °С;
  • в Киеве ночью +13...+15 °С, днём +22...+24 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в Киеве правоохранители раскрыли мошенничество, жертвой которого стала 13-летняя дочь военнослужащего. Злоумышленники запугали девочку утверждениями, что ее родителям якобы грозит тюремное заключение из-за вымышленного сотрудничества с российскими спецслужбами. Под влиянием обмана ребенка заставили передать мошенникам все сбережения семьи.

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А депутат Киевского городского совета Динара Габибулаева заявила, что Россия изменила подход к воздушным ударам по столице. По её словам, удары стали более масштабными, многоуровневыми и направленными на различные объекты. Информация о потенциальных угрозах, в частности для киевских АЗС, уже поступила в КГГА.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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