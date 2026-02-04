Прип'яті виповнюється 56 років — який вигляд воно має зараз

Місту-привиду 56 років — який вигляд має Прип'ять зараз
Сьогодні, 4 лютого, Прип'яті виповнюється 56 років. Місто заснували 4 лютого 1970 року і з'явилося воно не випадково. Побудували Прип'ять для працівників Чорнобильської АЕС.
Що відбувається у Прип'яті зараз
За першочерговою задумкою Прип'ять мала стати містом, що символізувало б науковий прогрес. Воно було одним з найбільш комфортних для життя у всьому СРСР. Містечко для енергетиків назвали на честь річки Прип'ять. Населений пункт знаходився за два кілометри від атомної електростанції.
Мешканці Прип'яті могли провести час за різноманітними розвагами. Тут були басейни, палац культури, кінотеатри, пар атракціонів, танцмайданчики, спортивні комплекси й не тільки. У часи розквіту міста в магазинах можна було знайти всі необхідні товари. Однак все змінилося 26 квітня 1986 року.
Після вибуху на ЧАЕС Прип'ять стала містом-привидом. На момент катастрофи за різними даними в Прип'яті нараховувалось від 45 до 49 тисяч мешканців.
Сьогодні місто мрії пустує. Тут залишилися лише руїни, які нещадно знищує час. За роки безлюдного існування Прип'ять перетворилася на покинуту зону, в якій важко розгледіти колишній шарм.
