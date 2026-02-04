Прип'яті виповнюється 56 років — який вигляд воно має зараз

Вид на місто Прип'ять з висоти. Фото: Facebook/E.Sarakhman

Сьогодні, 4 лютого, Прип'яті виповнюється 56 років. Місто заснували 4 лютого 1970 року і з'явилося воно не випадково. Побудували Прип'ять для працівників Чорнобильської АЕС.

Новини.LIVE розповідають про те, який вигляд має місто сьогодні.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається у Прип'яті зараз

За першочерговою задумкою Прип'ять мала стати містом, що символізувало б науковий прогрес. Воно було одним з найбільш комфортних для життя у всьому СРСР. Містечко для енергетиків назвали на честь річки Прип'ять. Населений пункт знаходився за два кілометри від атомної електростанції.

Прип'ять 56 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Мешканці Прип'яті могли провести час за різноманітними розвагами. Тут були басейни, палац культури, кінотеатри, пар атракціонів, танцмайданчики, спортивні комплекси й не тільки. У часи розквіту міста в магазинах можна було знайти всі необхідні товари. Однак все змінилося 26 квітня 1986 року.

Прип'ять до вибуху на АЕС. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Після вибуху на ЧАЕС Прип'ять стала містом-привидом. На момент катастрофи за різними даними в Прип'яті нараховувалось від 45 до 49 тисяч мешканців.

Сьогодні місто мрії пустує. Тут залишилися лише руїни, які нещадно знищує час. За роки безлюдного існування Прип'ять перетворилася на покинуту зону, в якій важко розгледіти колишній шарм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Чорнобильській зоні живуть самосели. Радіація їх не зачепила.

Також ми розповідали про те, якого небезпечного хижака помітили у Чорнобилі. Ця тварина не боїться радіації.