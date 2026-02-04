Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Місту-привиду 56 років — який вигляд має Прип'ять зараз

Місту-привиду 56 років — який вигляд має Прип'ять зараз

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 17:21
Прип'яті виповнюється 56 років — який вигляд воно має зараз
Вид на місто Прип'ять з висоти. Фото: Facebook/E.Sarakhman

Сьогодні, 4 лютого, Прип'яті виповнюється 56 років. Місто заснували 4 лютого 1970 року і з'явилося воно не випадково. Побудували Прип'ять для працівників Чорнобильської АЕС.

Новини.LIVE розповідають про те, який вигляд має місто сьогодні.

Реклама
Читайте також:

Що відбувається у Прип'яті зараз

За першочерговою задумкою Прип'ять мала стати містом, що символізувало б науковий прогрес. Воно було одним з найбільш комфортних для життя у всьому СРСР. Містечко для енергетиків назвали на честь річки Прип'ять. Населений пункт знаходився за два кілометри від атомної електростанції.

який вигляд зараз має Прип'ять
Прип'ять 56 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Мешканці Прип'яті могли провести час за різноманітними розвагами. Тут були басейни, палац культури, кінотеатри, пар атракціонів, танцмайданчики, спортивні комплекси й не тільки. У часи розквіту міста в магазинах можна було знайти всі необхідні товари. Однак все змінилося 26 квітня 1986 року.

який вигляд зараз має Прип'ять
Прип'ять до вибуху на АЕС. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Після вибуху на ЧАЕС Прип'ять стала містом-привидом. На момент катастрофи за різними даними в Прип'яті нараховувалось від 45 до 49 тисяч мешканців.

Сьогодні місто мрії пустує. Тут залишилися лише руїни, які нещадно знищує час. За роки безлюдного існування Прип'ять перетворилася на покинуту зону, в якій важко розгледіти колишній шарм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Чорнобильській зоні живуть самосели. Радіація їх не зачепила.

Також ми розповідали про те, якого небезпечного хижака помітили у Чорнобилі. Ця тварина не боїться радіації.

міста Прип'ять Чорнобильська АЕС цікаві факти Чорнобильська зона
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації