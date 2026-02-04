Видео
Главная Киев Городу-призраку 56 лет — как выглядит Припять сейчас

Городу-призраку 56 лет — как выглядит Припять сейчас

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 17:21
Припяти исполняется 56 лет — как оно выглядит сейчас
Вид на город Припять с высоты. Фото: Facebook/E.Sarakhman

Сегодня, 4 февраля, Припяти исполняется 56 лет. Город основали 4 февраля 1970 года и появился он не случайно. Построили Припять для работников Чернобыльской АЭС.

Новини.LIVE рассказывают о том, как выглядит город сегодня.

Читайте также:

Что происходит в Припяти сейчас

По первоначальной задумке Припять должна была стать городом, который символизировал бы научный прогресс. Он был одним из самых комфортных для жизни во всем СССР. Городок для энергетиков назвали в честь реки Припять. Населенный пункт находился в двух километрах от атомной электростанции.

який вигляд зараз має Прип'ять
Припять 56 лет назад. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Жители Припяти могли провести время за разнообразными развлечениями. Здесь были бассейны, дворец культуры, кинотеатры, парки аттракционов, танцплощадки, спортивные комплексы и не только. Во времена расцвета города в магазинах можно было найти все необходимые товары. Однако все изменилось 26 апреля 1986 года.

який вигляд зараз має Прип'ять
Припять до взрыва на АЭС. Фото: facebook/dazv.gov.ua

После взрыва на ЧАЭС Припять стала городом-призраком. На момент катастрофы по разным данным в Припяти насчитывалось от 45 до 49 тысяч жителей.

Сегодня город мечты пустует. Здесь остались лишь руины, которые беспощадно уничтожает время. За годы безлюдного существования Припять превратилась в заброшенную зону, в которой трудно разглядеть былой шарм.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Чернобыльской зоне живут самоселы. Радиация их не задела.

Также мы рассказывали о том, какого опасного хищника заметили в Чернобыле. Это животное не боится радиации.

