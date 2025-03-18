Киевляне вышли на акцию против обновления Билоуса - фоторепортаж

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Директор Молодого театра Андрей Белоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, остался на должности. Для его увольнения требуется постановление следственного судьи.

В Киеве во вторник, 18 марта, идет акция протеста по этому поводу, на которой побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Так, в связи с недавним восстановлением Департаментом культуры КГГА Андрея Белоуса в должности директора и художественного руководителя Молодого театра, под городскую администрацию утром вышли киевляне. Они прошли шествием от Молодого театра к КГГА, где в 11:00 была запланирована встреча директора департамента Сергея Анжияка с созданной независимой комиссией

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Активисты отметили, что пребывание Билоуса в должности несет прямую угрозу пострадавшим от его аморальных действий работникам театра.

В комментарии для Новини.LIVE организатор мероприятия Даниил Зенкин рассказал, что участники собрались, чтобы требовать разорвания контракта с Билоусом.

"Считаем его пребывание на должности незаконным и действуем по этому поводу", — сказал он.

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Также участники подали манифест требований инициативной группы и новое письмо к мэру Виталию Кличко.

"Ранее мы требовали отстранения А.Ф. Билоуса от исполнения служебных обязанностей, теперь требуем - расторжения контракта, к чему призвала независимая комиссия!", — говорится на странице акции в Facebook.

Обвинения Билоуса

Андрей Билоус. Фото: открытые источники

В феврале студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обвинила преподавателя Андрея Билоуса в домогательствах и харассменте.

Также другие бывшие студентки и администрация высшего учебного заведения обратились в столичную полицию, следователи открыли уголовное производство по сексуальному насилию. Белоуса отстранили от работы, но уже 14 марта стало известно о возобновлении исполнения обязанностей директора Молодого театра.

По словам балетмейстера-постановщика Нины Змерзлой, такое решение возмутило работников театра.

Напомним, в комментарии hromadske Билоус подтвердил свое возвращение на должность.

На фоне скандала в Киеве состоялся ряд митингов против насилия и домогательств в театрах.