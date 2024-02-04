Мітинг у Києві — рідні захисників Маріуполя розповіли про емоції після обмінів полоненими

Мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в неділю, 4 лютого, відбувся мітинг рідних полонених захисників Маріуполя. Вони розповіли про свої емоції після проведення Україною обмінів, в яких не повертають їх близьких людей.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Одна з жінок, яка наразі перебуває на мітингу, розповіла, що її брат — захисник Маріуполя. Його бригада одна із перших обороняла місто від російських загарбників.

"На жаль, вже понад 22 місяці вони знаходяться в російському полоні. Сама я з міста Мелітополь, ми внутрішньо переміщені. Виїхали до Києва цілеспрямовано, щоб боротися за мого брата та допомогти його дружині з хворобою. Дружина брата має рак четвертої стадії", — розповіла вона.

Жінка, яка вийшла на мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Жінка вийшла на мітинг разом зі своїм племінником. Їй кажуть, що брата включають в списків для обміну, однак РФ не визволяє його. Вона зазначила, що після цього доводиться "збирати себе по шматках".

Ще одна активістка вийшла на мітинг з фото військового.

Жінка, яка вийшла на мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Їй кажуть, що насамперед з російського полону потрібно повертати українців, які там постраждали. Жінці наголошують, що її близька людина має нормальний вигляд.

"Деякі представники сказали, що він має нормальний вигляд, що потрібно в першу чергу повертати хлопців з анорексією. А скільки нам чекати ще? Якщо це для них нормальний вигляд, то я не розумію, який потрібно, щоб у нього був вигляд, щоб він був для них ненормальний", — розповіла вона.

Ще одна жінка на мітингу розповіла, що щонеділі все більше людей та машин підтримують акцію. Наразі її двоюрідний брат перебуває у російському полоні.

Жінка, яка вийшла на мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Жінка, з якою поспілкувалися Новини.LIVE, розповіла, що її рідна людина, яка захищала Маріуполь, наразі перебуває на тимчасово окупованій території. Військовий не виходив з нею на зв'язок, тому наразі невідомо, в якому він стані.

Жінка, яка вийшла на мітинг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на Бессарабській площі Києва рідні полонених захисників Маріуполя вийшли на мітинг у неділю, 4 лютого. За офіційними даними, російські окупанти досі утримують близько 1900 військових.

Також ми писали, що у Києві, біля міської військової адміністрації в суботу, 3 лютого, пройшов черговий мирний протест "Гроші на ЗСУ". Жителі столиці вимагали від керівництва міста правильного розподілу бюджету та скерування більшої кількості фінансів на потреби українських бійців.