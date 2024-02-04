Митинг в Киеве — родные защитников Мариуполя рассказали об эмоциях после обменов пленными

Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 4 февраля, прошел митинг родных пленных защитников Мариуполя. Они рассказали о своих эмоциях после проведения Украиною обменов, в которых не возвращают их близких людей.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.

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Одна из женщин, которая находится на митинге, рассказала, что ее брат — защитник Мариуполя. Его бригада одна из первых защищала город от российских захватчиков.

"К сожалению, уже более 22 месяцев они находятся в российском плену. Сама я из города Мелитополь, мы внутренне перемещены. Выехали в Киев целенаправленно, чтобы бороться за моего брата и помочь его жене с болезнью. Жена брата имеет рак четвертой стадии", — рассказала она.

Женщина, вышедшая на митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Женщина вышла на митинг вместе со своим племянником. Ей говорят, что брата включают в списки для обмена, однако РФ не освобождает его. Она отметила, что после этого приходится "собирать себя по кускам".

Еще одна активистка вышла на митинг с фото военного.

Женщина, вышедшая на митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ей говорят, что прежде всего из российского плена нужно возвращать пострадавших там украинцев. Женщине подчеркивают, что ее близкий человек выглядит нормально.

"Некоторые представители сказали, что он имеет нормальный вид, что нужно в первую очередь возвращать ребят с анорексией. А сколько нам ждать еще? Если это для них нормальный вид, то я не понимаю, какой нужно, чтобы у него был вид, чтобы он был для них ненормальный", — рассказала она.

Еще одна женщина на митинге рассказала, что по воскресеньям все больше людей и машин поддерживают акцию. В настоящее время ее двоюродный брат находится в российском плену.

Женщина, вышедшая на митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Женщина, с которой пообщались Новини.LIVE, рассказала, что ее родной человек, защищавший Мариуполь, находится на временно оккупированной территории. Военный не выходил с ней на связь, поэтому неизвестно, в каком он состоянии.

Женщина, вышедшая на митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на Бессарабской площади Киева родные пленных защитников Мариуполя вышли на митинг в воскресенье, 4 февраля. По официальным данным, российские оккупанты до сих пор удерживают около 1 900 военных.

Также мы писали, что в Киеве возле городской военной администрации в субботу, 3 февраля, прошел очередной мирный протест "Деньги на ВСУ". Жители столицы потребовали от руководства города правильного распределения бюджета и направления большего количества финансов на нужды украинских бойцов.