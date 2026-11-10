Прочность как у 60 мостов: эксперт об устойчивости Киевской дамбы
Эксперт по градостроительству Виктор Глеба заявил, что Киевская дамба по прочности и конструктивным характеристикам приравнивается к 60 мостам. Он напомнил, что в прошлом году Россия уже обстреливала дамбу ракетами.
Об этом Виктор Глеба сказал в эфире Вечір.LIVE.
Прочность Киевской дамбы
"В прошлом году уже был ракетный удар по дамбе. Это опубликовано, есть видео, фото. Я был на месте поражения. Там до сих пор видны последствия, кто ездит по дамбе, видит последствия ракетных ударов", — отметил Камельчук.
По его словам, дамба приравнивается к 60 мостам. Речь идет о прочности, устойчивости и конструктивных элементах.
В то же время эксперт пояснил, что дамба и мост имеют разную конструкцию, поэтому их способность выдерживать удары также различается.
Накануне народный депутат Юрий Камельчук выразил опасения, что российские удары по Вышгородской дамбе могут привести к её прорыву и угрожать, в частности, Оболонскому району.
Как писали Новини.LIVE, Виктор Глеба заявил, что прогонная часть моста Патона в настоящее время находится в почти аварийном состоянии. По его словам, мост может навсегда утратить способность пропускать транспорт, если подвергнется российскому ракетному удару.
Кроме того, по словам Виктора Глебы, незаконная добыча песка и длительное движение тяжёлого грузового транспорта нанесли киевским мостам через Днепр больший ущерб, чем российские ракетные удары.